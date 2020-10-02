韓國彩妝ETUDE降價回饋消費者 9色眼彩盤降幅達83折 14:402020/10/02 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 韓國彩妝ETUDE降價回饋消費者 9色眼彩盤降幅達83折。（品牌提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓系彩妝ETUDE觀察，9色眼彩盤上市後每月平均銷售千盤，為回應消費者支持，ETUDE宣布即日起全面調降9色眼彩盤，自950元降至790元，降幅約83折，新品「夢遊沙漠城堡眼彩盤」（見圖：ETUDE提供）也搭上降價列車，讓消費者從新品就能享有最新優惠價格，眼彩盤擁有實用的大地色系，兼具霧面、珠光、亮片質地可隨性混搭。 #眼彩 #消費者 #新品 #降幅 #彩妝 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中秋連假除了烤肉 台灣運彩提供百場賽事投注 16:092020/09/30 體育 期待新一輪經濟紓困案出爐 美股開盤大漲逾200點 21:472020/10/01 財經 第四季旺季將來臨 電商搶攻連假商機 10:172020/10/02 財經 中秋連假瘋運彩！ 提供百場賽事投注創10月份單周紀錄 17:122020/09/30 生活 韓妝推全新復古風彩妝 周年慶滿額就送「黏黏怪物」系列贈品 07:002020/10/01 美妝 新光三越周年慶首日 副董吳昕陽有信心業績達成 14:342020/10/01 財經 2020台馬聯合網購節 網紅直播線上帶逛 04:102020/10/01 醫藥健康 南寶樹脂家族助公益 贈西港弱勢家庭中秋禮品 21:302020/09/30 寶島 陸頂級飯局 國宴秀文化特色 04:102020/10/02 兩岸新聞 領實名制口罩 打開驚見「3色彩蛋」！網羨慕：跪求地址 22:242020/09/30 生活 時尚熱門新聞 辣模單肩比基尼托胸現身牛奶海 洩「邪惡南半球 大長腿」 - 星光 - 時尚 張靚穎「肉色魚尾裙」像沒穿 透視曝0死角神腿 - 星光 - 時尚 177cm辣模「全身脫光」洩飽滿雙峰 往下看驚見巨型D球 - 星光 - 時尚 超正闆娘揪「千年一遇美女空姐」曬比基尼戰袍 排排站洩渾圓曲線 - 星光 - 時尚 「大馬娜美」周甄娜翹臀險撐爆真理褲 不科學美尻辣翻 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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