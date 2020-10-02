韓系彩妝ETUDE觀察，9色眼彩盤上市後每月平均銷售千盤，為回應消費者支持，ETUDE宣布即日起全面調降9色眼彩盤，自950元降至790元，降幅約83折，新品「夢遊沙漠城堡眼彩盤」（見圖：ETUDE提供）也搭上降價列車，讓消費者從新品就能享有最新優惠價格，眼彩盤擁有實用的大地色系，兼具霧面、珠光、亮片質地可隨性混搭。