來自日本的新生代模特兒REIKA，年僅22歲便在網路上打開知名度成為所屬經紀公司力捧的新人。而經常透過社群平台與粉絲互動的她，難得曬出火辣的比基尼美照，纖細又修長的身材曲線，立即吸引網友的目光。

來自神戶的REIKA，擁有混血兒般的精緻五官與170cm的高挑身材，加上清新的氣質、水汪汪的大眼睛與燦爛的招牌笑容，讓她在網路上迅速竄紅，吸引超過12萬人追蹤，也因此成為各大品牌及雜誌爭相合作的模特兒之一，前途無可限量。

在 Instagram 查看這則貼文 REIKA（@reika0901）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 3 日 上午 4:42 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 REIKA（@reika0901）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 27 日 上午 5:58 張貼

另外，REIKA也像其他模特兒一樣透過IG與粉絲們分享生活及每日的穿搭風格，是不少女粉絲的穿搭流行指標。不過，打扮一向輕鬆、甜美的她，近日罕見曬出前往沖繩海灘度假時所穿的泳裝辣照，只見她穿著白色比基尼，秀出修長的美腿與結實的腹肌線條，零贅肉的好身材令網友們相當驚艷，立即引來1.3萬人按讚。

紛紛留言大讚「笑容真可愛」、「腿真的好長喔」、「這腹肌線條太美了」、「身材超讚」、「真羨慕她又瘦又有身材」。