大陸女星秦嵐昨晚（1日）出席央視舉辦的《2020中秋晚會》，在晚會上集結眾多人氣名人同台歡度佳節，包括因夯劇《三十而已》爆紅的江疏影﹑新生代女星關曉彤，就連「白月光女神」秦嵐也現身，靠著一身碎鑽禮服穿出惹火曲線，一出場就登上熱搜。

舞台上，秦嵐穿上一套銀白色碎鑽禮服登場，雖是包緊緊的長袖設計，卻靠著極度貼身的剪裁小露性感，可看出她幾乎零贅肉的纖腰，上圍的渾圓曲線更是超搶眼，輕鬆就穿出高級感，讓粉絲們看了再度融化，紛紛大讚：「好美的嵐嵐子」、「秦歌手棒棒噠」、「看到你就好想談戀愛啊」、「身材好好」等。

大陸女星秦嵐身穿碎鑽禮服性感出席2020年中秋晚會。（圖／摘自微博@秦岚工作室）

除了穿出養眼的好身材，秦嵐更親自獻唱《一程山水一程歌》，她表示自己其實「很緊張」，還克服懼高症，才呈現出完美的舞台效果，溫柔似水的聲音令眾人聽了如癡如醉，這次從穿搭打扮到歌聲都大獲好評。

大陸女星秦嵐身穿碎鑽禮服性感出席2020年中秋晚會。（圖／摘自微博@秦岚工作室）

今年41歲的秦嵐出道多年，依舊維持著傲人的少女體態，全仰賴自律的日常飲食及良好的運動習慣，對於該如何瘦身，秦嵐曾表示，「早餐喝果昔，每餐控制在6-7分飽，加上隨時隨地收小腹，並不忘每天快走1小時。」透過注重小細節才是維持身材的不二法門。