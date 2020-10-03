國際超模劉雯（Liu Wen）以東方臉及清新自然的氣質走紅，天生的高級臉讓她光是走路就自帶女神氣場，與奚夢瑤、秦舒培、孫菲菲並稱大陸模特界的「4大金剛」，更是首位登上知名內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria's Secret）時尚秀的亞裔模特兒。

近日，劉雯登上大陸「直播一姐」薇婭的直播間上，讓薇婭現場幫她量腿長，光是肉眼看就已經相當驚人，就連現場和其他人合影，腿長對比也超級明顯，沒想到認真一量，測出劉雯的腿竟超過一公尺，真實長度更達到116cm，讓網友們看了驚呼「真的是人類的腿長嗎？」瞬間引發熱議。

劉雯直播洩116cm神腿「脖子以下全亮點」羨煞旁人（圖／摘自微博@MMoEE）

劉雯也在當天展現高衣Q，選穿珍珠鈕扣針織衫，搭配牛仔褲和厚底靴，毫不費力展現的超模腿，更秀出0贅肉的腹肌，脖子以下全是腿簡直羨煞旁人。

劉雯直播洩116cm神腿「脖子以下全亮點」羨煞旁人（圖／摘自微博@八组吃瓜日常）

劉雯直播一系列片段釋出，果真話題不斷，粉絲們幾乎全程只看到腿，紛紛留言狂讚，「真是嚇到我啦」、「當之無愧的大長腿」、「隨便一張圖都能時尚感爆棚」、「這腿太優越了」等。