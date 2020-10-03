亮點來了 9m88「橘色人魚裝」踏紅毯曬修長美腿

第31屆金曲獎今晚隆重登場，今年首度移師在台北流行音樂中心舉行，下午5點以星光大道揭開序幕，中時新聞網特別邀請保養造型專家觀玲老師、專業級彩妝師Leslie老師、肌膚美學專家凱鈞老師選出心目中的紅毯5美，今年金曲獎紅毯上的穿著非常多樣，讓人耳目一新，快來看看你眼中的男神、女神有沒有上榜！

2020金曲獎 星光大道直擊！誰是紅毯最美女星？

▍保養造型專家─觀玲老師的紅毯5美

第五名：持修

好特別好特別的一個人呀！下車瞬間有一種「哇！好可愛的小女孩！」的感覺，好像日本娃娃還帶著靦腆的微笑，但仔細一看，是張惠妹的愛徒──持修，哇！好可愛的男孩！也因為之前的報導才特別注意了這位歌手，24歲的他感覺有著14歲的純粹靈魂，講話的方式也像。除了他的長直髮及齊瀏海是個人招牌外，今天穿了成套的黑西裝，但說真的，他穿什麼都好，因為他本人就已經很有個人特色了。今天的黑西裝袖口有可愛的紅白條紋裝飾，一邊走紅毯還一邊甩動飄逸長髮，然後鏡頭帶到褲管……高招，適當的長度露出相襯紅襪超OK，另外還帶著紅白相間寶可夢球（笑），感覺他可能是為了這顆球才選這套西裝的吧！大推「到底你是不是要我啦」這首歌，曲風及歌詞都可愛！

持修的黑西裝袖口有可愛的紅白條紋裝飾，和手上的寶可夢球非常搭配。（圖／廖映翔攝）

第四名：Yellow黃宣

不知為何？金曲獎男款西裝比金鐘獎還要活躍很多耶！這就是音樂人與演員的不同嗎？除了不一定要內搭襯衫的露胸肌穿搭外，紫色西裝今天也挺受歡迎！但Yellow黃宣我一定要選他進我的「5美」名單，因為他除了個性搞怪之外，說真的……西裝褲管部位真的是門學問，弄不好就是一個俗，所以他直接穿「控巴辣」褲管登場！但喇叭褲管正適合他這個人，一邊搞怪一邊大步走紅毯，褲管晃動有夠給力的啦！而且整套復古墨綠色西裝很懷舊，亮點當然是以他的名字Yellow為靈感所挑選的黃色領帶，內搭亮淺藍襯衫也很有巧思（因為如果穿白襯衫就GG了……），色彩明度相當，頭頂絨布畫家帽來搭配他的大濃眉，最後再來支大金錶，實在很時髦！

（圖左）黃宣整套復古墨綠色西裝很懷舊。（圖／廖映翔攝）

第三名：Kartina(Chick en Chicks)

恭喜！果然獲得最佳演唱組合獎！他們真的是最佳組合，因為沒有一對組合會考慮到與另一半互相搭配，好用心！Kartina走紅毯時、那一身檸檬亮黃色罩衫超吸睛（我承認我的老花眼……現在對明亮鮮豔的色彩會比較有感覺）！電子樂風團體在穿搭上也很電音，黑色皮革、鉚釘、緊緊的高跟皮靴等，還有些許皮革流蘇都好ROCK，但檸檬亮黃色又相當螢光、迷幻、可口，服裝上半身是馬甲設計，下半身又是縐摺公主風裙擺罩衫，飄逸外加反差萌，Kartina的夥伴蔡奇龍也以同色系高領內搭，加上簡單黑西裝來走紅毯，你不用聽到他們的音樂，就已經先「看到」他們的樂風了，很棒！再次恭喜獲獎！「作弊人生」很適合熱舞呀！

Kartina和夥伴蔡奇龍的服裝互相搭配。（圖／廖映翔攝）

第二名：魏如萱(娃娃)

沒想到娃娃今天還身兼禮車司機，原因只是因為「她喜歡開車」！實在是太可愛了啦！我一直都很喜歡娃娃的音樂，畢竟聲音有辨識度的歌手真的不多（但最近有變多的趨勢，真是可喜可賀！），娃娃一下禮車我有驚豔到，帥帥的烏黑短髮梳得好順還會發亮，跟西裝胸口的大黑領好搭呀！但腦中突然想起貝多芬、蕭邦等大師的服裝，嗯……因為娃娃也是音樂界中的奇材呀！甜甜的奶茶色全套西裝特別襯她的亮白膚色，內搭簡單又低調的白色百摺上衣，接著鏡頭帶背面後發現，合身西裝外套後居然有天秤及五角星亮片裝飾，好像娃娃的個性及音樂處處有驚喜，她擔任防疫中心人員的造型也好可愛，我愛那副眼鏡！

魏如萱帥帥的烏黑短髮跟西裝胸口的大黑領非常搭配。（圖／廖映翔攝）

第一名：9m88

她真的太搶眼了！看一堆黑色看到我雙眼麻痺，但因為9m88的登場瞬間恢復視力！果然，古怪又摩登！說真的……我已經不是那種會特別注意流行樂的年紀，但她跟Yellow黃宣和唱的「怪天氣」整個是我的菜，以慵懶加上鼻塞嗓音所詮釋的新Jazz真的好好聽！今天的9m88以亮橘色短髮、亮橘色馬甲式短洋裝登場，好像火紅夕陽閃閃發亮，垂墜裙擺更像是美人魚尾巴搖搖晃晃，她就像夕陽下突然間跳躍出水面的橘色美人魚，好可愛好美！而且我最羨慕那種可以穿細帶高跟鞋的骨感雙腳，在亮橘色裙擺旁走動的銀色小巧高跟鞋，搭配銀色指甲油好像閃亮水波，她的音樂及服裝風格都是我今年心目中的第一美！(話說她的耳環……整個好像掛了一支錶在耳朵上)

9m88亮橘色馬甲式短洋裝非常搶眼。（圖／廖映翔攝）

▍肌膚美學專家─凱鈞老師的紅毯5美

第五名：Ella

此次以Alexandre Vauthier春夏高級訂製服配上寶格麗珠寶出席盛會，平口胸線剪綵的連身寬褲設計，不僅展現纖細柔美的修長姿態，且自在又落落大方。長髮披肩，配上雅緻淡妝與粉色玫瑰紅唇，脫俗仙女氣質，溢於言表。

Ella身著連身寬褲顯得落落大方。（圖／廖映翔攝）

第四名：魏如萱

擔任頒獎典禮主持人的娃娃，以帥氣的米色Gucci俐落西裝與寶格麗珠寶展現中性之美，俐落短髮配上淡妝與磚色唇彩，並踏上Christian Louboutin黑色厚底鞋，不僅使身型顯得修長，更展現摩登時髦風格。

娃娃魏如萱展現摩登時髦風格。（圖／廖映翔攝）

第三名：楊乃文

一席Mashama多層次長短裁片的酒紅色西服，前開衩設計的喇叭褲與超高厚底鞋呈現復刻經典的懷舊時尚，頭頂幾何線條感帥氣短髮，與自身率性風格不謀而合。並以De Beers Aden Heart首飾珠寶做搭配，既閃耀且莊重優雅，完美展現個人獨有的冷靜魅力之美。

楊乃文完美展現個人獨有的冷靜魅力之美。（圖／廖映翔攝）

第二名：王若琳

此次一身如童話故事中走出來的Nicole + Felicia超大型深藍公主澎裙禮服出席，裙上如花朵又像蝴蝶飛舞的立體刺繡裝飾設計，梳上蓬鬆別緻超高馬尾，展現極富層次趣味又靜謐內斂的出眾氣質。再配戴上Tiffany & Co.高級彩鑽珠寶，盡顯華貴柔美姿態。

王若琳展現華貴柔美姿態。（圖／廖映翔攝）

第一名：徐若瑄

身著Saiid Kobeisy紫色高級訂製禮服，立體剪裁使整體視覺別緻吸睛。硬挺肩袖展現女王英姿，而前胸與腰部鏤空設計，則盡顯女性丰姿美感。搭配Van Cleef & Arpels 首飾，增添女神氣場，旁分及耳捲髮與婉約雅緻的極淨妝容綴以粉紫唇彩，在紫色禮服映襯下，顯得更加白皙典雅，明豔動人。

徐若瑄顯得白皙典雅、明豔動人。（圖／廖映翔攝）

▍專業級彩妝老師─Leslie老師的紅毯5美

第五名：梁靜茹

她是女性主義與浪漫的總和！這樣的大面積印象派花朵，布花本身就是焦點，若比例合身、裙擺蓬度夠份量，就會是禮服的成功關鍵。我好喜歡梁靜茹以溫柔的旁分髮型搭配簡單小鑽耳飾，讓這件禮服完全展現她的迷人特質，簡單、隆重、好女性、好梁靜茹！

梁靜茹的禮服完全展現她的迷人特質。（圖／廖映翔攝）

第四名：徐若瑄

集合時尚品味與隆重感，不過分誇張又能突顯自身優勢……徐若瑄顯然是箇中高手！這件剪裁獨特的紫色禮服，以立體的袖型延展身型比例，硬挺的面料，在胸下、腰際與肩袖處，立裁出別緻抓摺，那剛剛好的簍空，是優雅與性感之間，最完美的平衡巧思。

徐若瑄的紅毯穿著集合時尚品味與隆重感。（圖／廖映翔攝）

第三名：孫盛希

希希，妳每年紅毯都讓我驚喜！一身黑的長袖長裙最考驗設計感，就怕過於平淡，在盛希身上完全不擔心……從上胸順著腰線往背後挖空，以窈窕身段自信詮釋！對了，我愛死她的尖頭拼接馬靴，超有態度！

孫盛希的紅毯穿搭令人驚喜。（圖／廖映翔攝）

第二名：高爾宣

我的天啊你今晚真的好帥！樂見紅毯上的男性越來越精彩，高爾宣是我心中的精彩代表。以方形輪廓展現禮服份量感，是高挑身型才能撐起的優勢。上白下黑的配色，再以珠寶鍊飾取代傳統領結，讓禮服造型年輕又有型，與耳環、大件戒指一氣呵成，誰說紅毯上的男生不能打扮！

高爾宣高挑身型撐起禮服的份量感。（圖／廖映翔攝）

第一名：9m88

這團火熱的金橘火焰，完全融化所有人的心！以超短亮片裝接上饒富趣味的不對稱垂幔，讓禮服青春又奔放！配上她的亮橘髮色，整體造型感直線上衝，好九零、好house of filed，是最精彩的、是紅毯另類領袖！

9m88是紅毯另類領袖！（圖／廖映翔攝）

▍INFO

講評老師

左至右：觀玲老師、凱鈞老師、Leslie老師

#保養造型專家──觀玲老師

曾為美容保養及流行雜誌總編輯，並擁有雜誌編輯20年經驗，現為各大美妝時尚節目及網路節目固定嘉賓，並擔任各保養彩妝品牌活動講師及顧問近8年，相關作品及專欄常見於各大報章雜誌及網路平台。

#肌膚美學專家──凱鈞老師

結合美妝保養十多年資歷，走訪歐美及亞洲各地，掌握美妝趨勢、知識及技法，擅長保養、彩妝、整體造型設計、產品創意開發，專業且活潑親切的形象，廣受流行時尚節目青睞，經常受邀至各品牌及大學院校、企業單位授課演講，專題作品發表於海內外各大主流媒體。

#專業級彩妝老師──Leslie老師

從事彩妝工作邁入20年，走過無數國際秀場，與數不清的藝人模特兒合作，曾任BOBBI BROWN講師、台灣第一位M.A.C PRO TEAM 國際資深彩妝師，現為自由化妝師。

著作：《時尚彩妝現場 彩妝師Leslie的美麗手記》