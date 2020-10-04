32歲大陸女星毛曉彤以甜美高顏值形象打開知名度，因先後出演《後宮甄嬛傳》中「瑛貴人」及《三十而已》中的「鐘曉芹」兩角色而爆紅，不僅有著笑起來能療癒人心的天使臉蛋，更因氣質空靈受封「小周迅」。

人氣扶搖直上的毛曉彤，漸漸從戲劇圈一路紅到時尚圈，開始不定期拍攝大片，近日，她的工作室就在微博上發出「毛毛彤的工作日誌」，讓粉絲們一窺她的近況，並附上一組撩人寫真，只見她留著招牌齊肩短髮，俐落又英氣颯爽，盡顯巨星的耀眼光芒。

32歲大陸女星毛曉彤以甜美高顏值形象打開知名度。（圖／摘自微博@毛晓彤工作室）

寫真中，她換上一套時尚感滿分的黑色連體褲套裝，西裝布料十分硬挺，除了以吸睛的V字領口微露酥胸，一轉身更是大秀整片美背，讓上半身優美的身材線條一覽無遺，看起來別有一番性感韻味，大尺度造型一出瞬間造成話題。

32歲大陸女星毛曉彤以甜美高顏值形象打開知名度。（圖／摘自微博@毛晓彤工作室）

毛曉彤這次一改甜美清新風，一系列高級感美照令廣大粉絲們看了紛紛狂讚：「好大氣呀」、「帥氣的彤彤子」、「簡直美到犯規」、「甜美清新也可以帥氣」、「四妹果然很甜」等。

32歲大陸女星毛曉彤以甜美高顏值形象打開知名度。（圖／摘自微博@毛晓彤工作室）