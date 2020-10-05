FENDI 2020-21秋冬男士系列全新廣告大片由FENDI Peekaboo包款代言人許魏洲帥氣演繹，展示了FENDI式古典主義，顛覆 “傳統”，重新詮釋品牌設計時裝與系列包款配件。全新廣告大片以賦有結構感的現代建築和自然元素的綠色青草坪為背景，營造出極具摩登風格的城市場景，展現本系列的復古未來主義基調。

代言人許魏洲身穿FENDI 2020-21秋冬男士系列中設計有FENDI Roma 條帶的黑色質感大衣，內搭材質柔軟的深藍色針織連帽運動衫，下著拼接有半裙的設計短褲，品牌經典精神 - 二元性 無處不在。

許魏洲化身摩登紳士 帥氣演繹義大利精品秋冬新潮流（圖／品牌提供）

此外，FENDI FORCE黑色低筒厚底靴以工業優雅風潮顛覆正式感；並斜背標誌性的FENDI黃色直式牛皮硬箱包款，手持黑色Pequin條紋尼龍Peekaboo包款，完美詮釋更具都市感的現代紳士形象。FENDI 2020-21秋冬男士系列將於2020年10月陸續推出。

許魏洲化身摩登紳士 帥氣演繹義大利精品秋冬新潮流（圖／品牌提供）

1925年 Adele 與 Edoardo Fendi 在羅馬創立 FENDI，接著開設首間皮包精品店及皮草工坊，隨即獲得國際市場一致崇高的口碑，FENDI 以其優雅、工藝、創新及風格，成功在國際市場上建立品牌形象。今日 FENDI 的品牌形象與品質、傳統、實驗及創意劃上等號。