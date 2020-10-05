香港女星佘詩曼（Charmaine）擁有貌美如花的臉蛋及姣好身材，從港姐選美出身話題不斷，後續因憑古裝劇《延禧攻略》中的「嫻妃」一角迅速走紅，先前更與男星黃曉明在《鬢邊不是海棠紅》中搭檔演夫妻，成為戲約不斷的女神級人物。近日，她穿上膚色魚尾裙拍寫真，中空上陣讓粉絲們陷入瘋狂。

寫真中，佘詩曼身穿一套淺膚色薄紗裙，以亮片布料拼接展現多層次美感，胸前深V字設計一路開到肚臍，讓白皙酥胸若隱若現，戴上Tiffany & Co.項鍊更襯托出優美的天鵝頸及鎖骨線，讓凹凸有致的身材曲線一覽無遺。

佘詩曼「中空上陣」深V開到肚 美背點綴2條布辣翻（圖／摘自微博@佘詩曼Charmaine）

除了正面的美胸效果驚人，佘詩曼一轉身，美背上竟只見兩條布，秀出大片的白皙美肌，下半身則是長度落地的魚尾裙擺設計，ㄦ字腰及美腿相當吸睛，令粉絲們看了狂讚：「愛上姐姐20多年，顏值一直在線！」、「蛇腰」、「太美啦」、「我的女神只要你辛福快樂我就開心」等。

佘詩曼「中空上陣」深V開到肚 美背點綴2條布辣翻（圖／摘自微博@佘詩曼Charmaine）

除了放送美照，今年45歲的佘詩曼更發表個人女性宣言，「女人就要像花一樣，不管有沒有人觀賞，但是你一定要綻放，你不是為別人而盛開，而是為自己活得精彩，不做別人的賞物，只做最炫麗的自己。」展現堅強成熟的女力。