台灣設計師品牌JAMEI CHEN, 在藝術總監郭英聲先生多年累積的創意想法及概念下，幷以義大利畫家喬托的一幅畫「信念」作爲這個新空間的靈魂，携手設計總監gwa小姐在2020年創造了全新大安路概念店。

JAMEI CHEN是台灣時尚設計圈唯一以時尚與藝術渾然而成的時尚品牌。2007年加入品牌的藝術總監郭英聲以義大利畫家喬托的一幅畫「信念」作爲這個新空間的靈魂；JAMEI CHEN創辦人暨設計師陳季敏，在最不可測的2020年，接續藝術總監郭英聲先生的「信仰」藝術靈魂，以「時尚告解室」爲核心主軸，將宗教裏的虔誠化作JAMEI CHEN大安概念店這個以畫廊動綫感來展示JAMEI CHEN 時尚系列的空間裏，以米蘭大教堂(Milan Cathedral)外部的歌德式建築(Architecture Gothique)向上升騰的100根垂直古典木質裝飾欄柱，述說在追尋時尚的旅程中，時刻閃耀的聖靈心情。

Jamei Chen 大安店戶外Cafe，每天接受三組預約，在這可以享受英國設計師Faye Toogood所設計的Poly Poly Chair 設置出仿若米蘭市中心Brera時尚藝文空間。(圖/品牌提供)

推開復古又時尚的白色旋轉門，在近100坪的JAMEI CHEN大安概念店裏分爲五個部分：概念展演空間、時尚告解室、JAMEI CHEN展演長廊、貴賓試衣間與戶外Cafe。這五個區域的設計更是將時尚愛好者的起心、動念與擁有的時尚消費過程的通道打造而出。

戶外的Cafe,以英國設計師Faye Toogood所設計的Poly Poly Chair 設置出仿若米蘭市中心Brera時尚藝文空間。與文華東方酒店合作的下午茶，每天接受三組預約。下午茶主題隨JAMEI CHEN collection的主題而變化。