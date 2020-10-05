美國女星安柏赫德（Amber Heard）長相豔麗、身材火辣，因出演電影《水行俠》中亞特蘭提斯女王「梅拉」一角走紅，除了在大螢幕上表現亮眼，她與男星強尼戴普（Johnny Depp）的離婚官司也是眾人熱議的焦點，目前打了4年還無法落幕，但時不時就會出發各國渡假的她似乎不受影響，先前又發出辣照展現傲人曲線。

今年34歲的安柏赫德擁有白皙透亮的皮膚及一頭性感金髮，五官精緻宛如仙女，尤其「梅拉」一角讓她瞬間晉升全民女神，近期她趁著好天氣搭船出游，更穿出超低胸的U字洋裝，讓渾圓南半球大方出來曬太陽，畫面養眼惹火。

在 Instagram 查看這則貼文 Amber Heard（@amberheard）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 26 日 下午 7:04 張貼

安柏赫德除了在日常穿搭中展現性感身材，若是遇到公開活動，她會把握機會大秀惹火曲線，在2019年的WME Oscar派對上，她就以一身超吸睛黑色透視裝亮相，身穿薄紗襯托白皙皮膚，永遠是鎂光燈焦點。

安柏赫德以一身超吸睛黑色透視裝亮相2019年的WME Oscar派對。(圖/達志影像提供)

在近期狀況中，據傳安柏赫德遭好友的老公出庭指控，傳出她在和強尼戴普婚內偷吃「特斯拉CEO」馬斯克，更搭上28歲嫩模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevigne），雖然感情史一波多折，豐富到令人看了相當錯亂，依舊堪稱好萊塢發電機。