來自台灣的飾品品牌BONNY & READ，以平價且高質感的飾品聞名，同時擁有超過千種飾品並每週更新，與三麗鷗的獨家聯名授權商品更是BONNY & READ的強項，完全滿足女孩們對於飾品的需求，是為品項與數量最為齊全的台灣飾品品牌。

BONNY & READ睽違一年再度與HELLO KITTY攜手，推出第三彈「BONNY & READ x HELLO KITTY 午茶派對系列」，獨家推出以甜蜜午茶為主題的系列飾品，共有耳環、項鍊、手鍊和戒指，共計九款聯名作品，整體特別以粉嫩色系搭配珍珠、施華洛世奇水晶等材質，佐以糕點、茶具和餐具等圖像，呈現出午茶派對的放鬆療癒樣貌，勾勒出女孩們想要輕鬆又慎重的約會氛圍，充滿少女心的全新午茶派對系列KITTY粉們一定要收！

知心午茶耳環組。（圖／品牌提供）

BONNY & READ與日本三麗鷗合作至今，HELLO KITTY聯名飾品已推出兩款作品，樂園系列和浪漫系列皆獲得廣大好評，來到這次的第三波聯名，除了想要發揮針對年輕市場的設計能力，更希望有別於市面上成熟單一的樣式，在圖像設計上除了有可愛的KITTY，更加上KITTY的好朋友泰迪，同時選用可愛下午茶元素妝點，結合了今年流行的珍珠與施華洛世奇水晶，配色上調以粉嫩低彩度來平衡優雅外貌與俏皮少女心，更能適用於不同氣質的女性服飾穿搭，專屬於輕熟女的午茶派對系列療癒誕生。無耳洞女孩也不用擔心，全系列耳飾都同時推出針夾兩式，完全滿足不同女孩們在耳飾上的需求。

草莓甜心耳環。（圖／品牌提供）

最適合善變女孩的耳環組就屬「知心午茶耳環組」和「甜蜜午茶耳環組」了，除了KITTY之外還有她的好友泰迪現身，搭配蛋糕和茶點圖像，隨心情選搭的貼耳款設計展現活潑俏麗的少女氣氛。想要找有別於以往KITTY形象的耳環，就一定要點名「甜蜜野餐耳環」，不對稱設計一耳是粉色的餐匙，一耳是粉藍的餐叉，再配上可愛的KITTY大臉和蝴蝶結，最後再以珍珠和碎鑽點綴，完全展現少女們期待午後野餐的雀躍神情。適合靈動少女的就要選「甜心可可午茶耳環」和「草莓午茶耳環」，以午茶派對最讓人期待的草莓蛋糕和茶杯搬到耳環上，不對稱的設計不論是用在金屬的表現上，也同樣用在圖案的選搭上，適時的用珍珠或粉色碎鑽來平衡KITTY俏皮垂墜的模樣。想要優雅的垂墜款就是「草莓甜心耳環」，以充滿少女心粉色系施華洛世奇水晶來和的鮮紅的草莓作呼應，最後再用單色KITTY作結尾，完美優雅的平衡更能展現女性在使用飾品的細膩內心。除了耳飾之外，還有「甜蜜午茶項鍊組」和「甜蜜午茶手鍊」，以單色金屬點綴粉色系裝飾，呈現擁有大人感的少女心，是整體造型不可或缺的品項。最特別的是，本次聯名系列推出了有別於以往推出「甜蜜午茶戒指組」，一組有三只，分別用KITTY、草莓蛋糕和粉鑽來互相搭配，可以隨著心情和穿搭來自由選擇，是雙手上最可愛的存在，把握了一整天的好心情。全系列飾品於全台15家BONNY & READ門市與官網皆有販售，請少女們一起甜美赴約，跟KITTY來場療癒的午茶派對吧！

甜心可可午茶耳環。（圖／品牌提供）

甜蜜午茶戒指組。（圖／品牌提供）

甜蜜午茶項鍊組。（圖／品牌提供）

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★公佈時間 ｜ 2020/10/15

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