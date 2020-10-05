32歲大陸女星趙麗穎以新版古裝劇《新還珠格格》中「晴兒」走紅，天生的娃娃臉配上姣好身材，讓她出道10多年依舊看起來宛如少女，去年產後她火速復出拍攝電視劇《有翡》，今年更加入真人秀綜藝節目《中餐廳》，其中，她在節目中的減齡穿搭相當引人討論。

近日趙麗穎跟著節目《中餐廳》一起前進武漢，趙麗穎在節目中的表現認真，更會時不時透過打扮大方展現了好身材，在節目側拍照中，趙麗穎以多次層穿搭出場，在基本款黑色短T外面加入一件白色小背心，是今年許多韓國女生熱愛的搭法，簡單就讓造型感提升，下半身則穿上素色長褲，微露腰身，展現穠纖合度的曲線。

趙麗穎在節目《中餐廳》中穿出小背心，以驚人水蛇腰搶鏡。（圖／摘自微博@赵丽颖工作室）

趙麗穎這套雙層穿搭給人滿滿活力，更帶點運動風，不過為了增加精緻度，她特別選了一個銀色星星髮夾及份量感十足的耳環點綴，可以修飾臉型，更成為造型上的大亮點。

趙麗穎在節目《中餐廳》中穿出小背心，以驚人水蛇腰搶鏡。（圖／摘自微博@赵丽颖工作室）

其實先前趙麗穎就曾透露自己私下熱愛健身，更曝光自己的健美背殺辣照，如今連小蠻腰都曝光，讓粉絲們看了驚喜連連，直呼「有夠美」、「我也真的是好想去中餐廳吃飯」、 「最美店經理」、「用心的趙經理」、「穎寶真美，有氣質，說話好溫柔」等。