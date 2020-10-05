今年的秋天似乎沒先打招呼，一下就來報到，天氣開始不穩定，早晚溫差又大，在季節的轉換時期肌膚保養也要跟著換季。Milani全新「保養玫瑰系列」，讓你的肌膚乖乖聽話度過秋冬！

新品「玫瑰水潤保濕噴霧」是全天然玫瑰水保濕噴霧，有效保濕、舒緩肌膚，隨身攜帶為肌膚補充水份；「玫瑰水潤妝前乳」可以修飾細紋、舒緩泛紅、保濕鎖水、提亮肌膚，秋冬妝前使用加強保溼；「玫瑰水潤護唇膏」擦上會感受唇的溫度後潤色，富含玫瑰油、椰子油及維他命E等有效成分，深層滋潤、不黏膩，自然潤色給你好氣色！

玫瑰水潤妝前乳。（圖／品牌提供）

秋冬許多人會有乾燥浮粉困擾，想要讓妝容更服貼，可嘗試以下5步驟，不但能讓粉底更自然持久，也能自然的提升氣色：

Step 1. 使用玫瑰水潤保濕噴霧妝前增加保濕度、潤濕整臉

Step 2. 使用玫瑰水潤妝前乳上妝前打底，可修飾毛孔之效，能使後續底妝較服貼

Step 3. 運用輕薄高延展質地的完美抗藍光粉底液，重複疊擦讓妝容透亮且不厚重

Step 4. 使用玫瑰水潤保濕噴霧妝後定妝，保濕同時長效貼妝

Step 5. 使用玫瑰水潤護唇膏，在擦上唇膏前，先滋潤雙唇，讓後續唇膏更好上色

玫瑰水潤護唇膏。（圖／品牌提供）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看Milani全新「保養玫瑰系列」，保溼又有療癒香氣！

★獎品內容 ｜ 抽出二名粉絲，每人可獲得Milani全新玫瑰系列保養新品、化妝包*1組，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/10/15

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