女性肌膚在25歲以後，細胞代謝能力會開始下降，膠原蛋白開始流失，因此肌膚老化這個問題從25歲過後就該開始注意。年輕女孩在受到外在環境惡化、生活作息不正常及壓力大等影響的情況下，同樣會遇到肌膚提早老化的問題。台塑生醫FORTE 2020周年慶以「分齡抗老」的概念出發，針對不同肌膚抗老問題提出相對的解決方案，讓肌膚狀況的保養都能更精準、更有感！

台塑生醫全新推出「FORTE異黃酮肌活前導露」，針對適逢第2青春期的女性肌膚設計配方，此階段的女性肌膚角質層較厚，保養成分無法進入肌膚底層，容易導致使用保養品時會有越來越無感的錯覺，FORTE異黃酮肌活前導露以加強後續保養吸收的概念為主軸設計開發，軟化肌膚角質，幫助保養成分滲透吸收，其中採用大豆異黃酮、藍鳥木槿精粹、海藻玻尿酸、甜菜根精萃等植物性能量成分，具有「抗老、保濕、明亮」多重功效，以改善熟齡肌膚的膚質狀況。為熟齡肌提供保濕力，提升肌膚含水量，有效幫助後續產品吸收，搭配同系列「異黃酮雙精粹、滋養霜、淡斑精萃及精華油」一起使用效果更佳。

FORTE異黃酮肌活前導露。（圖／品牌提供）

從35歲開始，大部分女性肌膚的新陳代謝與復原能力會急遽下滑，此時便需要高階的頂級保養品，全方位的補足肌膚問題。經典系列為FORTE最頂級的系列保養品，主打ALL in ONE全方位修護的功效，其中的「經典逆齡黑松露安瓶」今年入圍BEAUTY美人大賞，並獲得2020《BAZAAR》抗老大獎最佳安瓶的殊榮，黑松露安瓶具有高濃度精華，可以在短短28天集中高效護理，使肌膚由內而外回復青春光采。而若臨時有重要場合，需要極速修護肌膚，入圍2020女人我最大粉美賞的「經典逆齡黑松露面膜」可以在15分鐘內快速滋養，且此面膜為雙層拉提面膜，透過特殊剪裁與彈性布質，一次完成保濕、服貼及緊實，讓肌膚看起來完美無瑕。

危機救星組，特價NT6,120，價值NT9,698，含經典逆齡黑松露安瓶14g*4、經典風華回齡柔膚露30ml、經典風華回齡精華液N 8ml、經典風華回齡霜15ml。（圖／品牌提供）

黑松露面膜組，特價NT4,400，價值NT6,600，含經典逆齡黑松露面膜5入組/盒*2、經典逆齡黑松露面膜*5片。（圖／品牌提供）

40歲以上女性隨著眼周細紋增多，肌膚缺乏彈力，導致上妝不服貼，暗沉泛紅，這時肌膚需要適當養分以對抗皺紋。今年的新品「抗引力緊緻眼露」，運用長心卡帕藻及刺雲實果的3D結構，在眼周形成3D緊緻網，可以有效強化眼周肌膚，淡化眼周細紋及黑眼圈。「抗引力超緊顏全效精華」從肌底層層提升肌膚彈性，撫平細紋，緊實臉部輪廓。「抗引力奇肌緊容噴霧組」可迅速且長效展現肌膚緊緻感，並提升肌膚光澤。以上幾品搭配按摩手法及同系列「精華油及緊實霜」一起使用效果更佳。

奇肌小臉組，特價NT2,520，價值NT4,060，含抗引力超緊顏精華油50ml、抗引力緊實霜15ml、抗引力超緊顏全效精華6ml。（圖／品牌提供）

緊緻眼露組，特價NT1,510，價值NT2,860，含抗引力緊緻眼露20ml、抗引力奇肌緊容噴霧60ml(5%或10%)。（圖／品牌提供）

有選擇障礙的朋友看過來！FORTE都幫妳想好了，2020周年慶特別推出各系列的禮盒裝，有享受頂級保養的「經典回齡極致禮盒N組」、修護斑點並恢復彈潤肌膚的「異黃酮豐潤禮盒組」、適合年輕肌膚，保濕上妝樣樣來的「玻尿酸三重水潤禮盒組」以及最適合敏弱肌使用的「Ceramide滋潤禮盒組」。購買禮盒還有機會獲得「逆齡緊緻美膚儀」，除了上述商品，FORTE更拿出壓箱寶，有品牌超值買二送一專區、化妝水均一價專區以及熱銷單品推薦，最後還有預購禮及7檻滿額贈，讓您擁有煥然一新的自己！

經典回齡極致禮盒N組，特價NT10,440，價值NT17,840，含經典風華回齡霜55ml+15ml、經典風華回齡眼霜N 16ml+鑽石按摩棒一支、經典風華回齡精華液N 50ml、經典風華回齡全效面膜50ml、經典逆齡黑松露面膜*2片。（圖／品牌提供）

異黃酮豐潤禮盒組，特價NT7,500 價值NT11,487，含異黃酮豐潤滋養霜50ml+15ml、異黃酮淡斑精粹45ml、異黃酮豐潤柔膚露120ml+30ml、異黃酮淡斑精粹6ml。（圖／品牌提供）