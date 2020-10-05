台灣女星巫苡萱外型甜美清新，擁有32D、24、33的惹火三圍，目前在中華職棒桃猿隊專屬啦啦隊「Rakuten Girls」擔任隊長，形象正面活潑頗受眾多男性喜愛。近日，她曬出在球場跳舞的片段給粉絲福利，一身熱褲勁裝讓美臀曲線曝光，網友們看了也忍不住鼻血狂噴。

影片中，巫苡萱穿貼身T搭配黑色熱褲出場，她綁起雙邊小丸子頭出場相當可愛，站在最靠近鏡頭的位置，一下子歪頭轉圈，一下子插腰上下跳，不停變化動作的同時更讓渾圓美胸跟著晃，一轉側身更彈出電臀，犯規畫面讓粉絲們看了目不轉睛。

在 Instagram 查看這則貼文 巫苡萱 ❤（@avawu0726）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 27 日 上午 5:57 張貼

巫苡萱笑稱自己是小惡魔，「因雨延賽好可惜，那就看看動動的。」最後不忘預告10月再跳給大家看，讓粉絲各個超期待，養眼視角瞬間引發熱議，讓不少人看了直呼：「可以動動了」、「超有活力的舞蹈，有讓人想進球場看球的動力」、「看不膩的影片」、「看了一天的雨天終於有動態應援影片了」等。

在 Instagram 查看這則貼文 巫苡萱 ❤（@avawu0726）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 26 日 下午 10:37 張貼

巫苡萱本名巫雅慧，有阿美族血統，天生有著白皙童顏，保養得宜的她絲毫看不出已經34歲，魔鬼身材讓她一路從球界紅進演藝圈，先前也曾推出個人寫真書《天天和你在苡起》。