食藥署5日公告修正超商、連鎖飲料店飲料標示規定，明訂須標飲料總糖量及總熱量，包含加料的粉圓、布丁等都要計算，2021年1月1日起實施，超商與手搖飲業者均標示會依法行事，政府的法令就是最低的限度，業者期望能兼具美感與便利讓消費者可以一目瞭然掌握熱量，相較於超商飲品項目，連鎖手搖飲品項多，客製化程度高，消費者喜歡根據自己的喜好更替品項，有業者私下表示，熱量檢驗都要外送，季節性品項經常替換，雖然法令立意良善，卻足以讓業者疲於奔命。

珍煮丹公關曾巧柔表示，過去都跟麥當勞一樣標示在DM後面，現在法令要標示熱量最高值，對手搖飲來說有窒礙難行之處，因為手搖飲是高度客製化的產品，從甜度到冰塊調整都會影響，每個手搖飲消費者都有自己喜愛的糖度跟配料，這部分會造成門市人員計算困難，如果要使用標籤印製熱量，也只能標記常態性商品，如果是季節性商品每個月都要重算，就算系統設定也很麻煩，十足擾民，目前可能就先列出來讓消費者自己加總，一定會配合政府法令，但具體方針仍須再討論。至於熱量標示出來，會不會影響銷售？曾巧柔說，標示出來，多少會有影響，但喝手搖飲的人沒有在減肥，影響不會太嚴重。

萬波島嶼紅茶公關柯舒凡說，品牌從6、7月就開始做熱量標示準備，已做好糖分跟熱量的數據， 預計在11月就能公開全品項熱量，也會將資料上傳到「臺北市食材登錄平台」。她表示，現在的消費者自主性高，自己都會有想喝的糖度，就算標示也影響不大，要真的每杯印出來標示，這部分還需要研擬，如果可以兼具美感跟資訊當然很樂意去做，目前能做到就是配合政府法令，如果要查詢各家飲品熱量可以至「臺北市食材登錄平台」連鎖飲冰品專區查詢。

迷客夏公關呂采如回應，目前都有依照現行法規在門市揭露總糖量、咖啡因等級、茶葉產地，今收到正式公告後，會需要討論一下實際作法，但應該不會難執行，會揭露的資訊，按照法規整理，公告在門市。

便利商店部分全家、7-11、萊爾富都表示會遵照政府相關規定配合辦理。