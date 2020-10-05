雅詩蘭黛底妝大使劉以豪，「粉持久完美持妝粉底」，1600元。（雅詩蘭黛提供）

嬌蘭黑蘭鑽極萃乳霜金繕頂級工藝限量版50ml，5萬5300元。（嬌蘭提供）

郭雪芙拍攝皇家蜂王乳系列全新視覺，手持平衡油。（嬌蘭提供）

法國嬌蘭皇家蜂王乳系列情境圖，皇家蜂王乳蜜露、皇家蜂王乳平衡油、皇家蜂王乳雙導精華。（嬌蘭提供）

肌膚之鑰夢幻星湖全系列，乳霜、激光瓶限量組限量珍藏價2萬4300元。（肌膚之鑰提供）

黛珂亞洲區代言人周迅。（黛珂提供）

黛珂歡慶50周年推保濕美容液限定版85ml，共有3款，優惠價4250元，周慶期間再享95折，回饋價4038元。（黛珂提供）

男神瘦子拍攝重啟歐舒丹星光三部曲，為光萃肌活露更添話題。（歐舒丹提供）

資生堂加大版紅妍激活露120ml，6000元。（資生堂提供）

資生堂加大版百優精純乳霜75ml ，3300元。（資生堂提供）

SK-II代言人綾瀨遙周慶視覺照。（ SK-II提供）

SK-II青春露加大版，特價7182元。（ SK-II提供）

周慶開跑，因疫情出現報復性消費人潮，讓美妝業者直呼是台灣奇蹟，也有資深公關表示，超久不見這畫面了，終於有周慶的真實感。從預購會開始到周慶開跑，今年業者除了基本必備的組合優惠，也在周慶期間推出奢華限定，嬌蘭有黑蘭鑽極萃乳霜金繕頂級工藝限量版，歐舒丹、肌膚之鑰、黛珂、資生堂則祭出明星商品特殊版包裝，激發消費者的購買慾望。

過去常見的百貨獨家，近年越來越少品牌強打百貨獨家，改推通版，再針對各大櫃位消費客群推出櫃位限定組合，精準鎖定消費客群，雅詩蘭黛固守傳統除了推個大體系獨家，並針對經典保養推出組合，作為亮點，也在周慶期間曝光最新底妝大使劉以豪宣傳照，帶動彩妝買氣。

法國嬌蘭找來女星郭雪芙代言坐鎮後，既原本的名流客群後，也增加許多年輕消費客群，在周慶期間品牌也推出全新皇家蜂王乳視覺廣告，拍攝郭雪芙的一天，勤擦嬌蘭皇家蜂王乳系列，認真用、努力擦，才能累積真正的美麗。此外預計在11月上的黑蘭鑽極萃乳霜金繕頂級工藝限量版，也在周慶期間搶先曝光，全台限量100組，除了工藝限定包裝，亦有填充瓶，感受奢華保養之際也能響應環保。

頂級保養肌膚之鑰結合藝術，推出全新節慶系列 「TheEnchantedLake 幻夢星湖」限量珍藏包裝，將精質乳霜、激光瓶等眾多明星商品，業者表示，上半年銷售成長逼近 3位數字，周慶期間推出限定組合，讓消費者一次搜集經典外，還附贈精品提袋。

頂級保養黛珂歡慶50周年宣布找來天后周迅擔任代言，周迅表示，自己一直以來都是保濕美溶液和AQ甦活系列的忠實粉絲，為周慶更添話題，除了天后加持，品牌也推出3款限定包裝，以不同的星空色彩在瓶身與外盒詮釋時間的流動，讓周慶開打就充滿星味。

男神瘦子搶攻各大版面之際，頂級保養歐舒丹搶先找來瘦子拍攝保養證言，成功為明星商品「光萃肌活露」在周慶期間搶下版面話題，瘦子表示，平時也會藉由音樂創作使心態轉換，如同星光瓶瞬間修復保養，每天為肌膚重新開機，隨時保持最佳平衡狀態。明星商品光萃肌活露每分鐘銷售1瓶，被廣大保養迷暱稱為「星光瓶」，也是周慶期間主打商品。

日系美妝資生堂周慶期間也加碼推出各大經典加大版，包括熱銷的乳霜王百優，林俊傑代言的紅妍肌活露，此外頂級奢華系列，則有侯佩岑代言的極上御藏頂級系列坐鎮，星光加持話題不斷， 周慶期間明星商品奧義精華、柔膚露、防禦精華乳等都在特惠之列，除了組合優惠價之外，指定商品亦可搭百貨活動享9折優惠。

頂級保養SK-II近年只主打青春露，用一瓶打天下，周慶期間亦是，推出加大版青春露吸引鐵粉搶購外，也針對入門客群推出3組嚐鮮組合3000元有找，包括精華體驗組、超肌因套裝、超肌能套裝，特價2610元， 讓小資族也能用新手價入手青春露，被譽為超有誠意組合。