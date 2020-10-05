WAVE SHINE粉紅力量公益活動今年以「浪漫搖滾」為主題，將「愛自己」的女力宣言結合精品老印花Monogram元素，推出「粉紅力量公益款比基尼」，傳遞本次核心精神：「粉紅力量，搖滾無懼，乳癌防治，妳可以！ROCK YOUR PINK POWER！」，鼓勵女性勇敢面對挑戰，活出自我！品牌今年特別邀請到時尚Icon李函擔任宣傳大使，傳遞掙脫束縛、活出自我的浪漫搖滾精神。

李函平時給大家叛逆不羈、自由奔放的形象，在本次拍攝合作中也展現不同的「女力」樣貌，浪漫性感與搖滾率性兼具，表達出女性的美不只有一種樣貌。小麥色光澤肌與柔美的白底泳裝呼應，搭配大膽又堅定的魅惑眼神，展現出肢體控制的強大氣場；而李函獨具特色的眉上瀏海與個性眼線更展現出搖滾精神的酷勁與帥氣，配上鉚釘皮衣與黑色細跟踝靴，更完美詮釋了「浪漫搖滾」的自信美，閃爍出令人讚嘆的熠熠光芒。

171cm辣模李函辣穿印花比基尼 大玩「浪漫搖滾」響應乳癌防治（圖／品牌提供）

「粉紅力量公益款比基尼」首度將2020年流行的精品老印花(Monogram)融入泳裝設計，滿版的「I Love Me」logo布花呈現高級的復古時尚感，為泳裝注入新靈魂。並從細節中呈現「浪漫搖滾」，傳遞女性柔美卻堅強的精神。

171cm辣模李函辣穿印花比基尼 大玩「浪漫搖滾」響應乳癌防治（圖／品牌提供）

柔和的小麥白底色象徵女性獨有的溫柔力量，而代表搖滾無畏的圖騰印花更大有含意，以「I Love Me」字母組合而成的Monogram花紋，將「愛自己」的女力宣言轉換成時尚圖騰。在粉紅風暴席捲的10月乳癌防治月中，不僅為粉紅力量增添了時尚新元素，更提醒女孩們時時刻刻都要記得愛自己！