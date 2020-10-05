浪琴表（Longines）的「浪鬼」HydroConquest深海征服者潛水表深受表迷的喜愛，是店上經常缺貨的熱賣款，如今浪琴表乘勝追擊、從海上轉戰天空，於今年推出全新的Spirit先行者系列飛行表，設計靈感源自30年代冒險家所佩戴的腕表，藉此向歷史上知名的冒險家致敬，並邀請台灣本土冒險家陳彥博搶先鑑賞，英雄配名表，更添佳話。

冒險家陳彥博佩戴浪琴表Spirit先行者系列計時碼表，分享他的探險故事。（Longines提供）

浪琴表Spirit先行者系列腕表延續「先鋒精神行無止境」的品牌精神，重新詮釋大尺寸表冠、面盤、數字時標、菱形刻度等傳統飛行表的特色，並在細節上融入精緻工藝，包括不同層次的打磨、拋光或浮雕設計等，賦予Spirit先行者腕表的豪邁帥氣，以及紳士腕表的尊貴優雅。

早在30年代，浪琴表就是貴族仕紳冒險時的必要裝備，第一位單獨橫越大西洋的女飛行家Amelia Earhart、以7周的時間橫跨格陵蘭冰冠的探險家Paul-Emile Victor、飛行至3萬英呎高度刷新紀錄的女飛行員Elinor Smith和花了3天19個小時又14分寫下環球飛行紀錄的飛行家Howard Hughes等，當年都是佩戴浪琴表完成壯舉。

今年浪琴表發表Spirit先行者全新系列腕表，邀請「極地遠征冠軍」陳彥博搶先試戴，陳彥博於2013年跑完「七大洲、八大站極地超級馬拉松」，2016年更成功挑戰「四大極地賽」，是不折不扣的台灣冒險家，他表示在挑戰各項比賽時，一只精準的腕表是不可缺少的配備，不僅可以計時、激勵自己在比賽時有更傑出的表現，有時甚至是救命的工具，從時間的流逝中感受到自己「活著」。

浪琴表Spirit先行者系列磨砂霧銀面盤大三針Prestige 高階套裝版，9萬3400元。（Longines提供）

浪琴表於即日起至10月18日於台北101松智路入口舉行Spirit先行者系列「先鋒探險巡迴展」，凡於展點拍照打卡並在社群分享標註，即可獲得限量好禮，送完為止。

浪琴表Spirit先行者系列藍色面盤計時碼表，10萬300元。（Longines提供）