29歲本土劇女星林萱瑜擁有甜美外型與自然演技，出道後被粉絲們封為「小李燕」，目前在熱播的八點檔《天之驕女》中用連體嬰姐姐「仁美」走紅，與曾智希飾演的妹妹「仁芯」一樣高人氣，是親切討喜的高顏值女神，目前在IG上已經吸引超過26.9萬位追蹤者喜愛。

人氣狂飆的林萱瑜，時不時就會透過社群平台曬出美照圈粉，近日，她發出一組清純的居家辣照，更寫下心情語錄：「在朋友家的午後，借我一個角落。」只見她隨性跪坐在地上，綁著高馬尾，讓髮絲自然垂落，秀出精緻臉蛋，整體造型充滿清純魅力。

在 Instagram 查看這則貼文 林萱瑜🐠🐟（@kininii）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 23 日 下午 10:28 張貼

在穿搭上，林萱瑜穿出秋冬正夯的運動風套裝，以寬鬆外套搭配運動熱褲出場，內藏著細肩帶背心，雖然只有小露香肩依舊辣翻天，若隱若現超會撩粉絲，而下半身的布料竟少到直逼腿跟，完整展露整雙雪白美腿，尺度超惹火。

在 Instagram 查看這則貼文 林萱瑜🐠🐟（@kininii）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 11 日 上午 7:51 張貼

林萱瑜翹臀曲線讓大批粉絲們看了大噴鼻血，紛紛忍不住回應：「這麼美」、「很可以」、「衣服為蝦咪不穿好」、「太美了吧誇張」、「我被電到了」等。