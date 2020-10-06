擁有堅強實力及超高討論度的CELVOKE，從佔盡各大日雜版面，到日本時尚女子必入手的南瓜色唇膏，一有新作在日本每每創下話題不斷。2020周年慶不只在SOGO專櫃及官網推出熱門限定特惠組，更是在迎接應登台兩周年之際同慶，在新光三越美麗台台中店設立了全台第二櫃點，讓中部的粉絲也能滿足的裝滿購物籃，開心的結清購物車！

不容錯過的SOGO台北忠孝館周年慶，除了多款獨家限定組合，今年更是因應粉絲們熱烈敲碗，推出多款熱銷彩妝保養品購買兩件優惠價格，從彩妝「玩色輕透光感頰彩霜」及「玩色訂製唇膏」到保養 「休息肌卸妝乳」及「休息肌平衡精華液」，均可單項買兩件或任兩色享有優惠折扣，讓你輕鬆打造個人魅力，是C粉囤貨買滿的絕佳時機！

深受彩妝師們喜愛的CELVOKE明星品「上質活顏前導精粹油」推出45ml加大版本，現在入手就送玩色晶漾唇蜜 07，是鐵粉必購入的特惠組。（圖／品牌提供）

搶先亮相的聖誕彩妝經典玩色耶誕禮盒，也囊括此次SOGO周慶特惠組，優惠價NT.3,100元。（圖／品牌提供）

10月開搶的CELVOKE線上購物，除了搶先週年慶全館9折優惠外，更推出多款超值的特惠組，從底妝、眼頰彩到保養，樣樣齊全讓你買好買滿，一鍵下單優雅購物，在家就能入手熱門的周慶特惠組合，不用出門也能全方位照顧肌膚，讓你美的輕鬆不費力。

回購率超高的「休息肌平衡精華液」是剁手也要奉上的官網限定組合，此次周慶買2入即直接享8折優惠，是年前下手最佳時刻！（圖／品牌提供）

秋意楓紅感搭配CELVOKE最火紅的南瓜色，「百看不膩南瓜楓紅眼唇組」一組入手讓你優雅打造最美最時髦的秋妝。（圖／品牌提供）

因應粉絲的千呼萬喚，迎接CELVOKE登台滿兩周年之際，終於在新光三越台中中港店的美麗台Beauty Stage設櫃，讓中部的粉絲們能夠親身體驗CELVOKE產品，再也不用陷入線上選擇障礙，半自助式體驗，讓你更自在購物同時輕鬆擁有時髦妝容！

同時為了回饋給CELVOKE粉絲，10/14前推出美麗台開幕慶限定組合！即日起至10/14只要任選「玩色訂製唇膏」任2色，即贈mini休息肌舒緩卸妝乳、mini休息肌清潔卸妝凝膠；以及購買明星底妝「活采無瑕粉妝條N、Celvoke粉撲」，即贈mini休息肌清潔卸妝凝膠。

明星商品贈mini組，特惠價NT2,300。（圖／品牌提供）