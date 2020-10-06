擁有堅強實力及超高討論度的CELVOKE，從佔盡各大日雜版面，到日本時尚女子必入手的南瓜色唇膏，一有新作在日本每每創下話題不斷。2020周年慶不只在SOGO專櫃及官網推出熱門限定特惠組，更是在迎接應登台兩周年之際同慶，在新光三越美麗台台中店設立了全台第二櫃點，讓中部的粉絲也能滿足的裝滿購物籃，開心的結清購物車！
不容錯過的SOGO台北忠孝館周年慶，除了多款獨家限定組合，今年更是因應粉絲們熱烈敲碗，推出多款熱銷彩妝保養品購買兩件優惠價格，從彩妝「玩色輕透光感頰彩霜」及「玩色訂製唇膏」到保養 「休息肌卸妝乳」及「休息肌平衡精華液」，均可單項買兩件或任兩色享有優惠折扣，讓你輕鬆打造個人魅力，是C粉囤貨買滿的絕佳時機！
10月開搶的CELVOKE線上購物，除了搶先週年慶全館9折優惠外，更推出多款超值的特惠組，從底妝、眼頰彩到保養，樣樣齊全讓你買好買滿，一鍵下單優雅購物，在家就能入手熱門的周慶特惠組合，不用出門也能全方位照顧肌膚，讓你美的輕鬆不費力。
因應粉絲的千呼萬喚，迎接CELVOKE登台滿兩周年之際，終於在新光三越台中中港店的美麗台Beauty Stage設櫃，讓中部的粉絲們能夠親身體驗CELVOKE產品，再也不用陷入線上選擇障礙，半自助式體驗，讓你更自在購物同時輕鬆擁有時髦妝容！
同時為了回饋給CELVOKE粉絲，10/14前推出美麗台開幕慶限定組合！即日起至10/14只要任選「玩色訂製唇膏」任2色，即贈mini休息肌舒緩卸妝乳、mini休息肌清潔卸妝凝膠；以及購買明星底妝「活采無瑕粉妝條N、Celvoke粉撲」，即贈mini休息肌清潔卸妝凝膠。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。