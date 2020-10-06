來到秋冬，大家辦公室必備小物絕對少不了保溫杯，談到在台灣擁有討論度和高人氣的保溫杯絕對少不了象印！2020年秋天象印一口氣推出數款不同外型、兼具時尚與實用的高顏值新款保溫杯瓶，讓人就算已經有了保溫杯、依然想要入手幾個來搭配使用！

保溫杯的領導品牌象印期望針對不同生活風格的消費族群，帶來更便利、更有型的日式品味新感受。以優雅為概念的象印全新不銹鋼真空保溫杯「Cosmetic Mug」系列，專為都會女子打造，以花草及星鑽意象圖案，搭配花瓣粉、奶油綠、粉嫩黃、薰衣紫，讓保溫杯如同美妝品般襯托女性個人魅力，成為個人的時尚配件之一。One Touch瓶蓋設計、4cm廣口徑、可分解中栓，不論手感、飲用、清洗，時時刻刻優雅隨行。配合心情穿搭做個人造型搭配，擁有時尚包之外也要搭配時尚保溫杯，讓整體造型更優雅更有型。

象印全新不銹鋼真空保溫杯「Cosmetic Mug」系列。（圖／品牌提供）

小巧文青款外型如同藝術品，以放鬆為概念的象印全新不銹鋼真空保溫杯「Chill Mug」系列，瓶蓋與瓶身有4種文青風奶油系撞色搭配，展現個人藝術氣息，為繁忙日常增添chill的療癒小時光，室內戶外隨行即飲無負擔。擁有象印首創「一體式杯蓋」，無中栓零件設計，無需拆解及安裝，輕鬆清洗無負擔。防沾塗層內容器，氣味與污垢不易殘留。小容量240ml輕量設計維持廣口徑4cm、光滑飲用杯口設計、結露抑制構造、高效保溫保冷力，讓你出外輕鬆自在帶著走，盡情享受個人的優閒時光。

象印全新不銹鋼真空保溫杯「Chill Mug」系列。（圖／品牌提供）

象印全新不銹鋼真空保溫杯「Chill Mug」系列。（圖／品牌提供）

即日起，凡購買Cosmetic保溫杯特價1,190元，另外附贈設計款海綿刷具、果凍套；凡購買Chill迷你保溫杯特價890元，另外附贈設計款海綿刷具、果凍套。無論是Cosmetic還是Chill，讓你根據穿搭及場合自由轉換心情，平日優雅假日放鬆，保溫杯也可以成為時尚配件的一種，增添變化樂趣及展現個人特色風格，2020下半年讓象印帶你玩出你的保溫杯新時尚！