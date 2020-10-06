韓國女星克拉拉（Clara／李成敏）以姣好外貌及性感魔鬼身材走紅，早在2004年就因獲得韓國第一屆網絡美女照片競賽第1名引發關注，後續被時尚雜誌《MODE》評選全球第二美、亞洲第一美，身價隨之水漲船高，深受不少男女粉絲喜愛。

個性親民的克拉拉經常透過IG與粉絲互動分享生活及穿搭，近日，她發出僅穿著運動內衣及緊身褲入鏡的短片，她時不時嫵媚撥髮、托腮，以俏皮動作吸引眾人目光，豐滿的側峰曲線令人看了相當稱羨，短短時間就吸引超過大批粉絲點讚。

在 Instagram 查看這則貼文 ❤️CLARA 클라라❤️（@actressclara）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 5 日 上午 3:05 張貼

近日克拉拉似乎迷上製作短片，她先前也把性感的5連拍剪輯成影片分享在IG上，在其中一張照片中，她性感趴床大方秀出S型好身材，尤其纖瘦水蛇腰超吸睛，搭配上白皙的無暇美顏，堪稱人間尤物。

在 Instagram 查看這則貼文 ❤️CLARA 클라라❤️（@actressclara）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 4 日 上午 8:21 張貼

克拉拉在去年閃嫁大她6歲的圈外韓裔美籍企業家，即使目前已成為人妻依舊人氣超高，火辣模樣絲毫看不出已經35歲，令網友看了紛紛大讚：「克拉拉好美」、「美麗的女王」、「辣死了」。