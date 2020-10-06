38歲的南韓「戲劇女神」全智賢，過去曾以電影《我的野蠻女友》及韓劇《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》等戯紅遍全亞洲。已許久沒出現在公開場合的她，近日現身電視劇《智異山》的拍片現場被粉絲們捕捉到，在劇中的「減齡新造型」也意外曝光。

全智賢距離上一部電視劇《藍色海洋的傳說》後，已有4年未推出新作品，除了持續接下代言廣告外，幾乎將重心轉往家庭及慈善事業令粉絲們十分思念，直到今年才在Netflix製作的《屍戰朝鮮2》最後一幕中短暫出現10秒，成功製造話題，經紀公司順勢宣布她將出演電視劇《智異山》與實力派男星朱智勛一同演出，另外也確定接下《屍戰朝鮮》的前傳強勢回歸電視圈，令粉絲們相當期待。

在 Instagram 查看這則貼文 지오다노 GIORDANO KOREA（@giordanokr）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 22 日 上午 12:19 張貼

日前已低調進入《智異山》劇組拍攝的全智賢與朱智勛，近日被粉絲捕捉到路邊拍攝的畫面，只見全智賢剪掉過去一頭及腰的烏黑秀髮，還留了一個超減齡的空氣瀏海，身穿黑色風與朱智勛快速經過。

雖畫面不是很清楚，但全智賢精緻的五官與超狂的比例同樣成功吸睛，吸引粉絲們瘋狂轉發，紛紛留言「快播出吧！等不及想看了」、「姊姊怎麼都不老」、「新造型超好看」、「男神與女神的合作怎樣都得看」。