科技越來越發達，販賣機大國日本也越來越普及，各種類型都有，什麼東西都可以放入販賣機裡，甚至出現了香水販賣機，但其實這不稀奇，原來早在1950年代，就已經有人將香水放進販賣機，按一下販賣機就能噴出香水，只販賣「香氣」。

香水會從販賣機中噴出。（圖片來源：twitter）

這款「香氣販賣機」最近又受到討論，它流行於1950～60年代的美國，模樣復古可愛，分別有粉紅款和黑款，粉紅色是女香，黑色則是男香，每台機器都有4種香味可以選擇，連香奈兒No.5經典香都少不了。

黑色款式為男香。（圖片來源：twitter）

只要投幣按下按鈕，就會噴出不同香水，將要噴灑的部位靠近再壓下把手，再和平時擦香水一樣抹開，就能讓全身香噴噴。

靠近販賣機就能噴灑香水。（圖片來源：twitter）

現在已經很少看到這種販賣機，只有在歐美的大賣場偶爾還會出現，但就算沒有香氣販賣機，現在也有可以分裝香水的小瓶子，其實都十分方便，也有網友開玩笑，如果真的忘記噴香水，去專櫃拿試用品也是個方法，但這恥度也太高了吧！