今年秋冬6IXTY8IGHT帶領趨勢，推出以「無壓、寧靜力量」為核心的全新無壓內著「機能生活提案SOLUTIONS系列」與代表寧靜力量的「紫丁香系秋冬服飾全系列」，期待讓女性們透過無壓機能內著、日常居家、外出穿搭與運動女力時尚中找到力量。

此外伴隨2020周年慶到來，平日就被PTT與Dcard譽為神之CP值的6IXTY8IGHT除了持續展開南台灣拓點佈局外，更首度參與旗下各店百貨、購物中心系列周慶活動，祭出破天荒三合一優惠購物提案，一口氣補足秋冬內衣與小褲，最多可享有相當於6折的折扣力度，讓每位68女孩穿得舒服也要買得划算又開心！

Solution全系列內著，打造完美成套無壓穿搭。（圖／品牌提供）

「SOLUTIONS系列」採用超高親膚性、自帶輕盈空氣感的柔順纖維材質，搭配專業熱壓技術讓衣服完美無痕，穿得再緊身也不會露出尷尬線條！且為更符合機能生活提案核心，全系列貼心推出共四大版型：Bra Top、V領無鋼圈、3/4罩杯、集中深V款，以符合現代都會女性們多元穿搭需求，搭配成套同系列內褲，盡情享受24小時完美無壓生活！

Solution全系列內著NT598起。（圖／品牌提供）

6IXTY8IGHT邁入駐台第四年，持續看好台灣市場潛力並回應消費者聲聲呼喚，於今年第三、四季進行南台灣盛大佈局，力推三個月內開幕五家門市，進駐包含嘉義耐斯廣場、台南FOCUS百貨(即將開幕)、高雄義大世界購物廣場、高雄大立百貨(即將開幕)與高雄夢時代(即將開幕)等商場，將為北迴歸線以南掀起粉色旋風！更首度參與旗下各店百貨、購物中心系列周年慶活動 ，祭出超強三合一優惠購物提案：精選內衣享買3送1、內褲買5送1、滿額現抵回饋、滿2500折250、滿5000折600、滿6000折1000，搭配百貨百千送百優惠，最多可享有相當於6折的折扣力度，周年慶活動即日起到一月份全面展開，將為購物旺季注入買氣！

史上最強周慶優惠，內褲買5件送1件，總金額只要NT788。（圖／品牌提供）