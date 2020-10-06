台灣嶄新機能運動服裝品牌——AMME 將於2020年10月24日在台北榮星花園舉辦SPORT ME PARTY，剛好適逢品牌成立1週年，邀請國內外業界頂尖知名教練及專家在戶外藍天綠地下將最健康樂活的運動生活帶給大家，將城市的喧鬧及煩悶的事務都隔絕之外，撫平躁動不安的心！

現場邀請了許多品牌好友共同參與活動，包含亞洲領先設計網站「Pinkoi」、來自澳洲兼具時尚及高品質的運動護眼配件「VIGHT」、台灣本土作物專業啤酒釀造品牌「禾餘麥酒」，周六拉起朋友情人的手來場戶外運動，運動之餘也補充一下台灣在地美食，享受難得的悠閒時光！

2020年10月24日MIT運動品牌AMME將舉辦「城市運動節」活動。（圖／品牌提供）

成立於2019年10月的AMME，在這個動盪的年度，健康的身體、穩定的心靈是最重要的事情，99%MIT講求品質、機能性及設計感的運動服裝。創辦人是不到30歲的年輕都市女孩，因為注重生活，認為工作、玩樂、健康都是生活組成的重要元素，在玩樂的同時深覺健康養生的重要，但國際大品牌的機能運動服，對於30歲以下的小資女來說，實在負擔不起，於是創辦人開始決定尋找台灣優等品質的布料，經過打版、無數次的試穿、修改調整，最終實現了極高CP值的運動服裝。

AMME瑜伽褲兼顧美觀與機能性，價格分別為NT1080、NT1580。（圖／品牌提供）

10月24日活動套票組合，每堂課NT2,500元，可任選自己愛的組合，包含瑜伽迷必備組、健身重訓組、爆汗燃脂組、陽光型男組、中性休閒運動組等，不但能夠拿到超值好禮，還能參與當天的運動課程，快約情人、朋友、家人一起參與這個好玩又健康的活動吧！

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