知名的比利時時裝設計師 Walter Van Beirendonck 近日釋出一雙造型破格的設計款球鞋「Spike」，以2020春夏時裝週所設計的「Jewelry」為基礎，同時又再做出更大幅度的進化。
此款「Spike」以針織的白色鞋面為主軸，而最引人注目的則是鞋身有六組突出的鞋釘構造，長度約為數英寸，確保著用者能夠維持其私人空間，紅色鞋舌，並輔以鞋底的大號安全氣囊，另整體和諧並足夠前衛。
本鞋款已正式於Concrete等零售商店上架，售價為$.977美元，有興趣的粉絲不妨前往選購。
知名的比利時時裝設計師 Walter Van Beirendonck 近日釋出一雙造型破格的設計款球鞋「Spike」，以2020春夏時裝週所設計的「Jewelry」為基礎，同時又再做出更大幅度的進化。
此款「Spike」以針織的白色鞋面為主軸，而最引人注目的則是鞋身有六組突出的鞋釘構造，長度約為數英寸，確保著用者能夠維持其私人空間，紅色鞋舌，並輔以鞋底的大號安全氣囊，另整體和諧並足夠前衛。
本鞋款已正式於Concrete等零售商店上架，售價為$.977美元，有興趣的粉絲不妨前往選購。
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