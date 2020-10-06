今年是義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）登台20周年，當時來台的第一家店就設在晶華酒店的麗晶精品，今年又適逢晶華酒店30周年慶，偕手同慶，更添佳話。昨日寶格麗麗晶精品店全新開幕，賈靜雯受邀擔任剪綵嘉賓，晶華酒店董事長潘思亮也與會同慶，一同見證歷史時刻。

賈靜雯擔任寶格麗麗晶精品全新概念店的開幕剪綵嘉賓，盡現女神風采。（粘耿豪攝）

2020年天災人禍頻傳，全球彌漫低迷悲觀的氣氛，為此寶格麗總部特別邀請知名建築大師PETER MARINO打造全新形象概念店，並陸續在全球各大寶格麗專賣店進行改裝，麗晶精品店也是其中之一，全店以番紅花橘為主題色調，融入繽紛透明糖果色的歡樂愉悅氣息，既奢華又溫馨，希望能為世界帶來一絲歡樂正面的能量。

賈靜雯身穿一襲寶藍色禮服，佩戴寶格麗Le Magnifiche系列頂級藍寶石與祖母綠項鍊、耳環，與周遭歡愉的氣氛相呼應，纖手佩戴花朵風Fiorever藍寶石鑽石戒指，手腕一只Serpenti Seduttori Tourbillon 白金陀飛輪鑽表，盡現女神風采。

寶格麗頂級藍寶石、祖母綠與鑽石項鍊，約8500萬元。（BVLGARI提供）

寶格麗頂級藍寶石與鑽石耳環，約1500萬元。（BVLGARI提供）

寶格麗CINEMAGIA系列Jeweller To The Stars頂級彩寶與鑽石項鍊，約2000萬元。（BVLGARI提供）

賈靜雯笑說她有三個女兒，買珠寶都會以「以後要留給女兒」為藉口，為了公平分配，有時還會一口氣買三份，例如她曾買過一條鑽石手環，上面正好有三顆不同形狀的鑽石主石，正好女兒一人一顆。今天（10月7日）正巧是賈靜雯的生日，她羞認老公修杰楷早早就準備好生日禮物，「夫妻互送生日禮物是必要的，可以平淡的夫妻生活帶來小小的驚喜！」

寶格麗頂級彩寶項鍊，約2000萬元。（BVLGARI提供）

寶格麗為慶祝新店開幕，即日起至10月8日在店上舉辦寶格麗彩寶藝術頂級珠寶暨複雜腕表展，展出超過150件的頂級珠寶和腕表作品。