24歲創作歌手持修一舉拿下金曲新人的大獎，他在舞台上率真的表現令人印象深刻，招牌妹妹頭長髮也掀起熱議，持修清秀可愛的模樣，再加上清澈乾淨的歌聲，一開始讓不少人誤會他是女孩，但其實他不但是貨真價實的男兒身，還是喜歡強迫粉絲叫他「社長大人」的霸總設定。
持修不僅受到張惠妹青睞，一頭長髮更是張惠妹親自下達命令不准剪，蓬鬆的厚瀏海配上內彎長髮，可以說是最佳初戀造型，難怪持修可以男女通吃，不論男女都愛上他，今天就來看看他的妹妹頭造型還可以如何變化！
第一款就是經典款妹妹頭長髮，這個長度、這個厚度，相信每個男孩的青春裡，都曾有一個這樣髮型的女孩，根本是初戀基本款。
第二款扎起清爽的包子頭，看起來更俏皮可愛，綁丸子頭可是有技巧的，直接盤起看起來呆板無聊，因此為了讓髮型蓬鬆，可以嘗試將一些髮絲拉出來，讓整體造型看起來更飽滿。
第三款則是清純辮子頭，如果再戴上帽子根本瞬間減齡，看起來就像是剛升國高中的小女孩，看見就忍不住心動！
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