2020年秋冬，植村秀與日本人氣動畫航海王合作推出聯名聖誕美妝，由這兩個同樣熱愛挑戰精神、無畏態度和振奮人心冒險的日本文化代表攜手，帶您展開一場發現之旅以及對於美妝寶藏的終極追求，跟著植村秀、魯夫還有草帽海賊團展開冒險假期！

MODEL使用植村秀與航海王合作推出的聯名聖誕美妝完成激美海賊妝容。（圖／邱映慈攝影）

上一波釋出的聯名商品是色澤飽和、妝感極美的聯名唇膏，第二波釋出的商品包含眼彩盤、頰彩打亮盤、全能奇蹟金萃潔顏油、武士刀眉筆、#55零刷痕粉底刷、航海王睫毛夾、航海王彩妝箱、航海王刷具組等。

絲滑輕盈的打亮絲滑輕盈的的航海王頰彩打亮盤，有效打造立體五官。為臉部增添立體感和光澤度，就像娜美和羅賓一樣！（圖／邱映慈攝影）

航海王10色眼彩手部試色。（圖／邱映慈攝影）

航海王無色限唇膏、航海王刷具組。（圖／邱映慈攝影）

航海王10色眼彩「#偉大的航道」色號的靈感來自偉大的航道，這裡有全世界最危險的洋流，也是各方尋找大祕寶的必爭之地。珍藏深霧光、古舊金屬、暖珠光和全新的寶石璨光質地等十色，為您打造時髦性感的眼妝。「#千陽號」的黃色和紅色，為這個宛如海面上萬丈艷陽波光的暖色調眼影盤畫龍點睛。裝載金屬青銅、暖霧光和全新的寶石璨光質地等十色，為您打造健康有神的眼妝。

航海王10色眼彩「#偉大的航道」MODEL妝容示範。（圖／邱映慈攝影）

航海王10色眼彩「#千陽號」MODEL妝容示範。（圖／邱映慈攝影）

除了以上聯名商品，還有可愛的迷你版唇膏和潔顏油也值得收，植村秀最熱賣的無色限粉霧保濕唇膏和潔顏油，變身成方便冒險時隨身攜帶的迷你版，搭配限量合作包裝，是最別出心裁的禮物！航海王迷你唇膏推出最熱賣經典色號RD193/RD163/OR585/ BG954/BR785，一次享有令人稱羨的色號組合！喜愛植村秀潔顏油的您一定要試試迷你版潔顏油四入組，讓您一次擁有四款植村秀明星潔顏油，小巧體積不管旅行出遊都方便好攜帶。

植村秀最熱賣的無色限粉霧保濕唇膏和潔顏油，變身成方便冒險時隨身攜帶的迷你版。（圖／邱映慈攝影）

本次聯名還推出會讓航海王粉絲瘋掉的滿額贈，航海王聯名喬巴公仔全台灣限量40隻(含網路通路)，單筆消費滿NT15,000，並含任兩款航海王聯名商品，即可獲得超可愛聯名喬巴公仔；單筆消費滿(含)ND4,000，並含任一航海王聯名商品，即可獲得草帽骷顱頭鑰匙圈；買任兩支航海王聯名唇膏即可獲得限量WANTED隨身鏡；購買「植村秀潔顏經典天王組」及「小資最愛無極限組」，即可獲得超實用限量的航海王托特包，限量100組；各櫃數量有限，送完為止！

本次聯名還推出會讓航海王粉絲瘋掉的滿額贈，包含喬巴公仔、鑰匙圈、WANTED隨身鏡、托特包等。（圖／邱映慈攝影）

航海王聯名喬巴公仔全台灣限量40隻。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 植村秀X航海王聯名睫毛夾*1

★公佈時間 ｜ 2020/10/15

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