由瑞士洛桑的Essentia Studio操刀美學和台灣女企業家郭瑋創立的新天然概念品牌SAWAA全新上市，光是簡潔精緻的包裝就讓人深深被吸引，SAWAA釋出的第一波輕保養系列新品專為台灣人膚質設計，且適合敏感肌使用，為精緻保養領域注入新血，並邀請質感男星胡宇威擔任品牌代言人。

在觸覺及視覺上，SAWAA全系列產品設計採用俐落剛硬卻不失簡單優雅的線條，如同海岸的潮汐之地，海水輕柔的沖刷並拍打沙岸，形塑岩石與沙之間剛硬質地的巧妙呼應。SAWAA堅持以最純粹、根本性線條去描繪自然海岸的輪廓，吟唱純淨延綿的潮汐之歌。

SAWAA堅持以最純粹、根本性線條去描繪自然海岸的輪廓。（圖／品牌提供）

操刀SAWAA的Essentia Studio是擁有與 Hermes、Marsotto Edizioni、Aesop和 L'EPEE 1839等多家國際級奢侈品品牌客戶合作經驗，其專長涉及生活用品設計、時尚珠寶和手錶、保養品等，SAWAA的風格調性在具備東方文化的同時，亦深受歐洲品牌與本質主義影響。SAWAA創辦人郭瑋找上胡宇威擔任代言人，也正是因為胡宇威本身東西文化兼備的氣質與涵養，而其沈穩自然的性格與戲劇演出上可剛可柔的傑出表現亦符合SAWAA「潮汐」的意象，同時胡宇威對於自然美學理念，本質主義的抽象性也因過往受美國大學文藝本科教育薰陶而培養出獨特見解。

SAWAA全系列產品設計採用俐落剛硬卻不失簡單優雅的線條。（圖／品牌提供）

「純淨美妝與保養」的概念本為歐美小眾品牌潮流，近年卻因許多好萊塢名人的熱烈推崇，開始逐漸興起。這也和SAWAA主張「找回肌膚原始的純淨美與自然清爽感」不謀而合。SAWAA認為人的存在本身與皮膚質地一樣，擁有獨特璀璨的光澤。而人體肌膚與保養成分的接觸，如沙岸與海碰撞的潮汐，這樣地循環不息、撫觸往返，揭示了保養永恆美學的那一面。

▍活動

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★獎品內容 ｜ SAWAA保養新品*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/10/15

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