馬來西亞女星藍星蕾（Amber Na）以甜美長相和「亞洲百大DJ」頭銜走紅，更是畢業於新加坡奧林比亞大學修讀國際商務法律學士及碩士的學生，堪稱全方位學霸女神。近期她積極在台灣發展，除了登上綜藝節目當來賓，更時不時發出辣照圈粉。

近日，她身穿一套渡假風低胸洋裝，單手拿小提琴，倚靠在白牆旁拍照秀出好身材，更寫下心情語錄：「音樂賦予我靈魂，翅膀賦予我心靈，讓我忘記我不在乎的一切，並記住我珍惜的一切。」她胸前的深邃事業線超搶眼，甚至從正面就可以清晰看見飽滿渾圓的側峰，傲人上圍令人看了瞠目結舌。

在 Instagram 查看這則貼文 Amber Na藍星蕾（@amberna_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 27 日 上午 6:57 張貼

在藍星蕾清純臉孔下，其實藏著34E、25、35不科學三圍，搭配上可愛臉蛋超惹火，高度反差萌讓她的人氣一路狂飆，網友們看了激動回應：「好喜歡你喔」、「這太辣」、「可愛」、「世界上最美的女人」等。

在 Instagram 查看這則貼文 Amber Na藍星蕾（@amberna_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 25 日 下午 6:56 張貼

藍星蕾曾被譽為集天使臉孔魔鬼身材於一身的女DJ，深受大票男性粉絲喜愛，今年8月才剛火熱推出寫真集《真星愛上你Addicted to you》，先前更有香港粉絲大手筆砸錢幫她包下台北捷運車廂，打造貼滿藍星蕾照片的專車，人氣居高不下。