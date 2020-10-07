2020秋冬則漸漸收斂了春夏的狂野，髮型趨勢皆以靜謐、冷靜、高雅、甚至呈現俐落霸氣的調性。台北知名髮廊創作總監Away點出，在今年秋冬髮型中可以找出三大關鍵字詞，來形容從女孩蛻變成女王的樣貌，分別是帶有「高冷」氛圍的鏡面棕髮色、「無拘」風格的自然弧型捲髮、「霸氣」剪裁零層次髮型，這三大方向的髮型改變，將引領2020秋冬的髮型趨勢走向！

▍1.高冷氛圍營造：鏡面棕髮色

近日不少女星以高雅、內斂的「鏡面棕色」作為新亮相造型，Away總監說明，鏡面棕色看似與一般棕色無太大的區別，但其實魔鬼藏在細節裡的巧思是，鏡面棕是有著「強烈冷色」、同時又具備濃郁飽和的高級感髮色，因為色彩飽和且冷冽，任何光線只要照到髮絲上，立刻會反射出強烈光澤，也因此稱作「鏡面棕」，給人一種既吸睛又耀眼的距離感，非常適合想為自己塑造高冷氛圍的女生們嘗試喔！

在 Instagram 查看這則貼文 청하 CHUNG HA（@chungha_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 16 日 上午 2:01 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 정소민（@somin_jj）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 14 日 上午 2:58 張貼

▍2.無拘風格塑造：自然弧型捲髮

自然弧型的捲髮顧名思義是將頭髮的捲度放大成圓弧狀，形成界於自然微捲與C彎之間的弧型捲，有點捲、又不太捲的紋理能使髮型看起來不經意、卻總是有自然微風的吹拂感，形成飄飄然、無拘束的視覺氛圍，不論是耳下短髮、及肩中長髮、抑或是長髮都可以選擇燙出自然弧型捲髮，來展現脫俗的仙女氣質！

在 Instagram 查看這則貼文 "차홍리뷰" 공식 인스타그램（@chahong_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 16 日 下午 11:00 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 차홍룸 삼성점 이수경（@soo_k0）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 31 日 下午 6:23 張貼

▍3.霸氣感十足：零層次剪裁髮

零層次的剪裁，強調髮型底線中每一根髮絲都呈現與地面水平，Away總監說明，最佳的髮長區間位於耳下至肩上，不讓髮絲靠在肩上、一氣呵成地垂墜在空氣中，能充分地彰顯零層次剪裁的霸氣與乾脆，任何一個隨意擺動都能讓髮絲隨之飄動、展現俐落帥氣感！

在 Instagram 查看這則貼文 Seo Ye Ji 서예지 🇰🇷（@actor_seoyeji）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 12 日 上午 6:37 張貼

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最後Away提醒所有想嘗試新髮型趨勢的女生，若想維持性格髮型的呈現，在秋冬轉換、溫差較大的季節中，務必要選用能溫和清潔同時呵護頭皮健康的洗髮產品，盡量減少頭皮的負擔，同時也要選用能讓髮絲常保彈性、髮根蓬鬆的洗髮產品，而使用任何熱工具之前，也務必要根據髮性來擦上適合的髮絲保養品喔！