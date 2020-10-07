來自日本的17歲女星木村光希(Koki)，出道短短2年便成為各大時尚品牌爭相合作的模特兒。近日再度登上時尚雜誌的她，在個人社群平台上公開一系列形象照，其中幾個造型小露性感吸引網友的目光。
被封為「地表最強星二代」的木村光希，與姐姐木村心美一樣承襲了戲劇天王老爸木村拓哉與歌手老媽工藤靜香的優良基因與明星光環，不僅擁有甜美的外貌，還有170cm的高挑身材，讓她自雜誌封面出道後，隨即接下香奈兒、COACH、LV等各大精品的代言，成為耀眼的時尚寵兒。
日前，木村光希再度登上時尚雜誌《ELLE》的11月號封面，在IG公開的形象照中她換上各種前衛造型，加上特殊眼妝讓她看起來帥氣又有個性；其中一張照片中，她身穿一件胸前以葫蘆造型挖空至肚臍的套裝，東西半球若引若現十分性感，照片一出便吸引超過14.9萬人按讚。
粉絲們紛紛留言「木村光希一直在進步」、「這幾張太美了」、「好看！妹妹越來越有女人味了」、「長相跟身材真是沒話說」。
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