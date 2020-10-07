韓國31歲女歌手孝敏(朴宣映/박선영)，近日在IG上曬出中秋節目特輯《文明特急 - 隱藏的名曲演唱會》時在休息室所拍的側拍照，秀出一雙白皙美腿相當吸睛，成功引來9.9萬人按讚。

孝敏過去曾以驚人的美貌，在網路上闖出名號，2009年由女團T-ARA正式出道後，一連推出《Roly-Poly》、《SEXY LOVE》、《Day by Day》、《CRY CRY》等膾炙人口的舞曲，人氣幾乎與同期出道的少女時代並駕齊驅，但後來爆出「花英被霸凌事件」後，T-ARA一瞬間從天堂掉到地獄，不僅天天被網友攻擊，代言工作也紛紛暫停，團員們只好各自單飛獨自發行單曲，多年後才由當時的工作人員指證沒有霸凌事件而逐漸洗刷冤屈。

在 Instagram 查看這則貼文 ʜʏᴏⓂ️ɪɴ（@hyominnn）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 7 日 下午 11:53 張貼

2014年開始便陸續發行《Sketch》、《Allure》等個人迷你專輯的孝敏，近日為了中秋特輯節目再度與T-ARA姐妹們齊聚一堂表演當年火紅單曲惹哭不少粉絲，她隨後也在IG上曬出後台所拍的側拍照，只見她穿著白色襯衫盤坐在椅子上辣秀一雙又長又直的白皙美腿。

粉絲看了紛紛大讚「姐姐的腿一直都這麼美」、「又長又直真羨慕」、「終於看到你們合體了好感動」。