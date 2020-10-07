31歲女星曾之喬（喬喬）過去從少女兩人女團出道，後續接演多部偶像劇走紅，近期則開始經營YouTube頻道「曾之喬chiaochiaotzeng」，廣邀藝人好友上「聊姊單元」做深度訪談，人氣持續飆高。近日，她以狂野造型登上時尚雜誌，更大方的在IG上曝光辣照，讓大批粉絲們看了全被電暈！

曾之喬以E級美胸配上白皙皮膚聞名，近年她更因邁入健身行列，讓身材曲線更上一層樓，多了許多男性粉絲，讓她成為當代女神代表，這次她以惹火的「美背薄紗裝」登上女性雜誌《ELLE》，特殊的拼接布料連結薄紗，讓大片白皙美背一覽無遺，就連下半身的整雙美腿都若隱若現，造型超搶戲。

在 Instagram 查看這則貼文 曾之喬喬喬（@chiaochiaotzeng）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 3 日 上午 2:35 張貼

在先前的中秋節，曾之喬則分享自己在家吃火鍋的美麗模樣，她更逗趣寫下：「來自場外親友的詢問：『有誰吃火鍋這麼漂亮的？』」隨後自問自回答：「蛤⋯？就我啊。」只見她穿上一件裸色貼身背心，展現絕美胸型及深邃豪乳，立刻引發粉絲們留言稱讚。

在 Instagram 查看這則貼文 曾之喬喬喬（@chiaochiaotzeng）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 1 日 上午 5:03 張貼

畫面中，曾之喬低頭看火鍋，意外露出邪惡的事業線黑影，火辣模樣讓粉絲全暴動，直呼：「真的是辣」、「皮膚好亮」、「除了妳哪有人吃火鍋還可以這麼美的啊」、「好可愛」、「吃火鍋也要美一波」等。