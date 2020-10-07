香港女星陳嘉倩（Ka Sin Chan）過去因擔任新聞主播走紅，除了天使般的清新臉孔，更因傲人上圍身段被封為「超胸主播」，讓她深受不少男性粉絲關注，近期，她身穿白紗禮服登上婚禮雜誌，並在IG上公開秀出辣照宣傳，惹火身材讓人看了目不轉睛。

近日，陳嘉倩登上給知性女生的婚禮及生活雜誌《Research Wedding》，只見陳嘉倩依序換上深V及平口設計的白婚紗，上秀酥胸、下秀美腿，深長事業線一覽無遺，白皙滑嫩的皮膚更讓網友們看了一秒暴動，紛紛回應：「會不會太漂亮」、「這麼多美圖是想逼死我？」、「第一張照片看起來有2米高」、「穿上婚紗的嘉倩美艷動人」等。

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除了穿上婚紗秀身材，陳嘉倩也分享自己的感情觀，對於婚姻，她比喻就像爬一座山，「兩個人要努力一起爬上去，並需要同時間到達山頂，但到了山頂以後，要如何一起停留在那位置，便是對大家一個好好的考驗。」她更笑稱「愛情就像打噴嚏，不經意才會有，太刻意反而不會發生。」

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已經目前從主播界退役，轉行當KOL之後人氣反而飆升，她先前曾cosplay電子遊戲《Final Fantasy VII》中的虛構女角色Tifa（蒂法·洛克哈特），性感模樣獲得廣大迴響，隨後她更發揮自己影響力，以Tifa身份呼籲全民登記做選民，善用女神光環帶動社會進步。