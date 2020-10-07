Hair Rituel by Sisley賦活重生奇蹟修護髮精萃，3500元。（Hair Rituel by Sisley提供）

髮型師John、 Ivan、Tony。（Hair Rituel by Sisley提供）

法國的頂級保養專家Sisley，首創植物美容學，Sisley實驗室經過7年的長時間研究，發現其實髮肌和臉部肌膚結構十分接近，髮肌就是臉部肌膚的延伸，然而 髮肌老化的速度卻是臉的6倍、身體的12倍，因此髮肌更需要專業的養護。

頂級髮品Hair Rituel by Sisley 自2018年引進台灣後，讓許多原本只在意髮絲質感的消費者，也逐漸重視髮肌的狀況，據品牌提供的統計資訊，現今消費者願意將保養品消費金額的20％到30％投資在髮品，更多人開始關注髮肌保養。

Hair Rituel by Sisley在國內外均受到各界專業人士肯定，包含好萊塢巨星、時尚媒體及明星髮型師的愛戴和肯定，品牌找來3大髮專業沙龍斐瑟髮廊、 Flux Collection、以及Eros，攜手旗下超過100位頂尖設計師，為品牌作見證。

經過實驗室長時間的研究，延續品牌核心精神，運用頂級植物活性萃取，針對無法自行修復的髮絲脂質膜，推出 「賦活重生奇蹟修護髮精萃」使用30分鐘能密集滋養，搭配夜間8小時黃金修護期，連續使用1個月，奢華有感。