賈靜雯在6日出席寶格麗全新PETER MARINO形象概念店活動，一身寶藍色禮服與BVLGARI Le Magnifiche系列頂級藍寶石、祖母綠與鑽石項鍊和同系列耳環相映襯，再搭配Fiorever 系列頂級鑽石與藍寶石戒指與Serpenti Seduttori Tourbillon 白金陀飛輪鑽錶，展現女神風範

賈靜雯以一襲深V寶藍色禮搭配寶格麗藝術彩寶出席活動，而7日也剛好是賈靜雯生日，因當天都要工作，修杰楷有提早送上禮物，對於珠寶的選擇賈靜雯比較務實，也因平常能戴的機會不多，所以才會選擇實用性質，之前修杰楷有送鑽石手錬，之後也可以剪下裸鑽傳承給三位女兒；手錶喜愛的是中性風，可以和老公一起分享，對於珠寶錶還在考慮中。

賈靜雯亮麗出席「寶格麗晶華酒店PETER MARINO形象概念店開幕記者會」。(圖/品牌提供)

Octo Finissimo超薄鏤空陀飛輪自動計時腕錶。(圖/品牌提供)

寶格麗位於台北晶華酒店的精品店全新改造，承襲羅馬康多堤大道總店，以Peter Marino形象概念在晶華酒店二樓大廳嶄新開幕。同時也為即日起至10月8日寶格麗彩寶藝術頂級珠寶暨複雜腕錶展揭開序幕，以超過150件的頂級珠寶暨腕錶呼應Mai Troppo 永遠不嫌多 的品牌精神。