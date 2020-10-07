象印cosme保溫杯情境圖。（象印提供）

後疫情時代生活家居品味更受消費者重視，日常用品得要兼具美學與實用。看好頂級家用紙品市場成長潛力，國內家用紙領導品牌舒潔傾注50年精湛製紙工藝，推出市場最頂級「舒潔喀什米爾抽取衛生紙」。

舒潔新品概念源自喀什米爾珍稀羊絨纖維所帶來的頂級厚柔感，結合獨家紙張輕壓花技術，打造出市場前所未見的鬆厚手感與緻柔膚觸，讓人倍感珍貴溫厚的四層設計，更徹底完勝市場所有家用紙品，品牌保守估計此一頂級新品將可為平緩的家用紙市場開創出一年高達上億元的極緻尊寵商機。

象印chill保溫杯情境圖。（象印提供）

50年製紙工藝精粹， 舒潔喀什米爾四層衛生紙展現極致厚愛。（舒潔提供）

保溫杯領導品牌象印，一直以來無論在家電或是保溫杯界，都以百年日系職人的品質堅持擄獲消費者的心。象印經典保溫杯款向來走簡約素色設計，今年秋天著重在產品分眾風格、多元個性化圖樣為主要設計概念，一口氣推出數款不同外型、兼具時尚與實用的高顏值新款保溫杯瓶，其中又以Cosmetic 以及Chill兩個系列特別吸引消費者目光，讓2020年受困於疫情影響不能出國消費的國人，能夠藉由像口罩玩色風潮般，依照心情、穿搭與場合，選擇不同風格的色彩時尚設計保溫杯，在後疫情時代為生活日常增添多樣化樂趣。

有感於後疫情時代的居家清潔抗菌工作益發重要，舒潔引進韓國熱銷拋棄式抹布。（舒潔提供）

小巧文青款外型如同藝術品，以放鬆為概念的象印全新不銹鋼真空保溫杯「Chill Mug」系列，瓶蓋與瓶身有4種文青風奶油系撞色搭配，展現個人藝術氣息，為繁忙日常增添chill的療癒小時光，室內戶外隨行即飲無負擔。擁有象印首創「一體式杯蓋」，無中栓零件設計，無需拆解及安裝，輕鬆清洗無負擔。防沾塗層內容器，氣味與污垢不易殘留。小容量240ml輕量設計維持廣口徑4cm、光滑飲用杯口設計、結露抑制構造、高效保溫保冷力，讓你出外輕鬆自在帶著走，盡情享受個人的優閒時光。