Hair Rituel by Sisley賦活重生奇蹟修護髮精萃，3500元。（Hair Rituel by Sisley提供）
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RF荷那法蕊 ASTERA 紫苑草頭皮舒緩精油50ml ，2800元。（RF荷那法蕊提供）
RF荷那法蕊 ASTERA 紫苑草頭皮舒緩精油50ml ，2800元。（RF荷那法蕊提供）
RF荷那法蕊 ASTERA紫苑草頭皮舒緩凝露(免沖) 75ml，1980元。（RF荷那法蕊提供）
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KERASTASE巴黎卡詩黑鑽極萃逆時髮膜200ml，2900元。（KERASTASE提供）
KERASTASE巴黎卡詩黑鑽極萃逆時髮膜200ml，2900元。（KERASTASE提供）
KERASTASE巴黎卡詩黑鑽極萃逆時淨髮浴200ml，1700元。（KERASTASE提供）
KERASTASE巴黎卡詩黑鑽極萃逆時淨髮浴200ml，1700元。（KERASTASE提供）

法國是香氛之都，也是頂級保養、髮品的孕育之地，頂級髮品Sisley、KERASTASE、RF荷那法蕊祭出新品鎖定頭髮問題一網打盡。

法國的頂級保養專家Sisley，首創植物美容學，Sisley實驗室經過7年的長時間研究，發現其實髮肌和臉部肌膚結構十分接近，髮肌就是臉部肌膚的延伸，髮肌老化的速度卻是臉的6倍、身體的12倍，因此髮肌更需要專業的養護。Hair Rituel by Sisley觀察，現在消費者願意將保養品消費金額的20％到30％投資在髮品，更多人開始關注髮肌保養。

經過實驗室長時間的研究，延續Hair Rituel by Sisley品牌核心精神，運用頂級植物活性萃取，針對無法自行修復的髮絲脂質膜，推出 「賦活重生奇蹟修護髮精萃」使用30分鐘能密集滋養，搭配夜間8小時黃金修護期，連續使用1個月，奢華有感。

萊雅全球實驗室發現，為了對抗歲月的痕跡，現代女性第一次購買抗老產品的年齡已降至26歲，過，現代人愈來愈注重維持臉部肌膚的青春感，卻忽略了頭皮與秀髮的老化速度是臉部肌膚的6倍、身體肌膚的12倍，頭皮秀髮奢養品牌KERASTASE巴黎卡詩發表｢黑鑽極萃逆時系列｣，針對頭皮乾燥、敏感、鬆弛，秀髮暗沈、脆弱、細化問題所研發。

頂級髮品Rene Furterer荷那法蕊針對明星商品「ASTERA紫苑草頭皮舒緩精油」、「ASTERA紫苑草舒緩凝露」進行升級，讓消費者更有感。

#肌膚 #頭皮 #臉部 #針對 #臉部肌膚