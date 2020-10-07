在日本多個城市成功巡迴展出的「世界の大模型車展」即將來台展出，網羅全世界知名超跑、名車經典車款，日本收藏家甚至打造電影經典場景，縮小成1：18比例，不能出國一樣能透過這些模型車環遊世界！

展覽內包含各類世界第一的模型車，例如1886年由卡爾·賓士所製作的賓士一號(Benz Patent-Motorwagen)，是世界上第一輛搭載引擎動力的汽油三輪車)、1953年通用汽車第一輛以戰鬥機為設計概念的Firebird 1 概念車， 2013年站上最高售價的量產跑車藍寶堅尼Veneno等等，眾多在世界上占據排行榜的車輛，在展覽中皆可看見其模型車！

展覽內包含各類世界第一的模型車。（圖／品牌提供）

如臨其境的場景與模型車搭配，讓人陷入視錯覺的陷阱，與模型車同等精緻的3D場景，絕對讓人驚奇作工之細緻。本次展件包含重現1971年利曼24小時耐力賽的歷年優勝車展示，賽道上排開的賽車們散發出驚人的氣勢，有多輛電影中出現的知名車款，再加上許多壯觀的WRC拉力賽場景，重現世界級的賽事盛況，大型景觀獨特的氣派與華麗感，唯有親臨現場才能感受的到！

賽道上排開的賽車們散發出驚人的氣勢。（圖／品牌提供）

本次展覽也帶來了許多車輛小知識，汽車的車門開啟方式一直都是設計的核心重點，除了大家比較熟悉的側開式設計，還有跑車常用的剪刀門、鷗翼門等，大家還知道哪些種類呢？展覽將帶你一覽車輛內部的精密小零件，讓大家可以更深入了解車體各部位的差異與設計構造，除了鏡頭捕捉到的精緻帥氣模型車之外，拆解過後的車體展示也是融合了眾多精密的設計與科學！

本次展覽也帶來了許多車輛小知識，像是汽車車門各種開啟方式。（圖／品牌提供）

預售單人票只要NT250，就能一覽600多輛價值昂貴的模型車以及數十個精緻迷你場景。不僅有模型車，現場也有展出百萬實體名車提供觀賞，車友們絕對不能錯過。預售時間為10/8至11/6，售票系統：寬宏售票、全台 ibon、gomaji、博客來。

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出5名粉絲，每人可獲得世界の大模型車展單人票*1

★公佈時間 ｜ 2020/10/15

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