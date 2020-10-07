國內知名眼鏡連鎖品牌KOBAYASHI小林眼鏡創立於1980年，今年正式邁入40週年，一路以來始終致力於提供專業的技術與服務，秉持著「因為用心，所以更好」的初衷，注定了40年的好品質，為大眾帶來最優質的配鏡與消費體驗，在這重要的里程碑中，品牌力邀了吳慷仁擔任全新年度代言人，並以「講究每個細節、創造全新視界」為溝通主軸，攜手吳慷仁為別具意義的40週年帶來全新的形象。

在全新廣告中，吳慷仁從群眾演員演到男主角，最後成為代言人，強調執著於專注每個細節，讓他完美詮釋了各種角色，同時象徵了小林眼鏡40年來專注於技術與品質淬鍊的精神不謀而合，未來小林眼鏡也將持續推陳出新，滿足消費者多元的需求，並期待與吳慷仁激盪出更多的可能性。

吳慷仁帥氣登40年眼鏡品牌代言 專業呈現配角到主角人生（圖／品牌提供）

吳慷仁回顧自己的演員之路，一路從群眾演員演到男主角，最後成為代言人，專業詮釋了自身心路歷程，吳慷仁表示：「過去一直給自己不同的挑戰，也盡量不會演重複的角色類型，自己是從來不會對現況感到滿意的人，往目標前進時，一路上多少會碰到挫折，但只要秉持著講究細節、成就專業的理念，用心注意到角色的每個細節，就一定能成就好作品。」

吳慷仁帥氣登40年眼鏡品牌代言 專業呈現配角到主角人生（圖／品牌提供）

為慶祝小林眼鏡創立滿40週年，品牌特別推出配柯達鏡片品牌月活動，即日起至2021年1月15日，配柯達完美UV鏡片加1元就多1片，加價4,000元還能升級全視線G8鏡片，另外，配柯達全系列鏡片，滿額抽汽車、電視、平板電腦等百萬好禮。