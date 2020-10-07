來自韓國的餅乾鞋始祖EXCELSIOR 2020秋冬的第二波新品，以全新CARVER滑板鞋來傳遞年輕一輩對自由的渴望，同時推出SUEDE麂皮系列鞋款以及SEASONAL系列限定款，今年餅乾鞋所帶來的全新系列，要帶給大家的不只是鞋子，而是一種自由奔放的生活態度！

本次韓國設計師端出CARVER滑板鞋系列，受70年代的滑板文化啟發，想要傳遞年輕世代對於自由的渴望與理想。材質以麂皮拼接帆布，更把經典的大型工具機輪胎的鞋底紋路帶上，提供更好的抓地力，腳踝處也特別以泡棉加強包覆設計，提供良好的舒適及保護，共有雪霧白與經典黑兩種選色，絕佳的舒適體驗是專為街頭文化職人所設計。

秋冬第二波的新品，SUEDE麂皮系列和SEASONAL系列限定款，完全滿足大家在秋冬色系穿搭上的需求。SUEDE麂皮系列鞋款，大膽運用強韌全麂皮材質加入強烈奪目的色彩元素，配上經典工業輪胎壓紋，展現細緻質感，共有三款色系，懸日色性感，柔沙色出眾，經典黑雋永，讓基本的休閒鞋外型增添嬉皮風格，呼應今年秋冬流行的鮮豔色塊與圖騰， 在鞋款中表達無拘無束的個人風采。

每年都一定要追的SEASONAL限定款，這次端出高飽和色彩，將顏色層次往上疊加，讓人更深刻印象，構成秋冬必備色系。高飽和色調讓皮膚看起來更白皙亮眼，這次的三款限定色都是百搭熱門款，共有炭灰色、日曬棕和伯爵紅三色，季節限定款每次必成為搶購重點，同時也讓溫妮、聖元和林進已搶先著用，請鞋粉們一定要手刀把握。

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2020/10/15

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