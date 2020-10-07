我的心機 音波超導智能潔膚儀，價格店洽。（寶雅提供）

Cocodor X Line Friends擴香組，價格店洽。（寶雅提供）

DR.WU杏仁酸亮白煥膚精華，800元。（屈臣氏提供）

霓淨思極透光亮淡斑精華1350元。（屈臣氏提供）

Avene雅漾舒護活泉水，650元。（屈臣氏提供）

AHC 全能修護極致逆時眼霜，600元。（屈臣氏提供）

美妝通路整理排行，讓消費者購物不煩惱，POYA寶雅推出爆紅單品清單，像是韓星最近最愛的口罩掛繩及簍空髮夾，還有懶人必備的潔膚儀，使用智能微導潔膚雙效合一，洗淨臉部按摩保養一次完成，屈臣氏則公布今年上半年保養品牌銷售榜，為市場更添話題。

屈臣氏表示，銷售第1的品項為精華液，霓淨思極透光亮淡斑精華、DR.WU杏仁酸亮白煥膚精都是熱銷單品，銷售第2的品項是化妝水，像是雅漾舒護活泉水、Curel控油保濕化妝水都是消費者必買品項，銷售第3名則是眼霜，DR.WU全能賦活抗皺眼霜、AHC 全能修護極致逆時眼霜都是榜上常勝軍。熱銷品牌則由台灣品牌「DR.WU」奪冠，再來是「霓淨思」，日本的「Curel」，為了推廣保養，屈臣氏也加碼活動優惠，指定商品滿1500元送200元商品提貨券，另外也有組合優惠，詳情可洽各門市。

康是美則祭出「好康周年慶」活動，從即日起至27日，憑振興券消費滿500元享89折，同時推出千件熱銷商品第2件5折，彩妝85折，50大開架保養品牌滿688元送300元等優惠。