今天(10/7)是凍齡女神賈靜雯生日，迎接46歲的生日，從賈靜雯的肌膚狀況完全看不出他的真實年齡，原來他勤於保養，特別會選用有抗老成分的保養品，並搭配飲食和運動，難怪外表看起來就彷彿少女般年輕！

賈靜雯擁有妻子、母親、演員、製作人等多重身分，非常忙碌，但對於保養他絕不懈怠！選擇保養品會以抗老為主要訴求，目前已愛用五年的正是LUDEYA抗老系列。

賈靜雯生活忙碌，保養品會選擇有抗老成分的來維持肌膚狀態穩定。（圖／品牌提供）

賈靜雯說：「日常保養我會薄擦乳霜，搭配按摩喚醒肌膚，能有感加強肌膚保水度，讓我整天的妝容特別持久！有幾次連夜拍戲，睡眠不足導致膚況泛紅脫皮，就靠厚敷乳霜，來穩定膚況。」她還透露到除了擦乳霜之外，還會使用成分較為濃縮的精華膠囊，小小一顆能從全臉帶到脖子，保養效果又非常有感。女神凍齡不老的秘訣，就是用簡單高效的保養，幫自己維持肌膚緊緻飽滿，選擇足夠有效成分並適合膚質的保養品，讓美麗深深有感。

賈靜雯擔任LUDEYA，近五年來最愛用的乳霜就是LUDEYA的琥珀霜。（圖／品牌提供）

賈靜雯作為演藝圈裡的凍齡女星之一，除了大方分享讓她優雅凍齡的法寶外，她也相當注意飲食、運動，面對2020的種種變化，勇敢面對且保持愉快的心情，看見擁有而珍惜每一刻當下，用熱情、正能量活出最有深度的自我。