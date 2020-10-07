香奈兒2021巴黎春夏大秀開秀前，大皇宮秀場碩大的CHANEL字樣透露了玄機，那是致敬HOLLYWOOD字樣的極致精神，也象徵品牌與電影的著墨與連結之深；雖疫情之下，這些各年代的繆思女神們可能無法親身看秀，但藝術總監維吉尼維婭（Virginie Viard）以這些紅毯前的女演員們為藍本，重新為她們打造彷若可在戲裡戲外的穿著，讓以同步收看大秀直播的桂綸鎂也目不轉睛。

從創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）開始，香奈兒擅長為女演員們打造幕前或私下造型，春夏除了品牌著名米色和黑色斜紋軟呢套裝外，螢光色系、淺粉色、刺繡亮片都是秀上焦點；另外休閒感強烈的如牛仔褲、霓虹字樣的T恤、百慕達短褲套裝等，都讓這季的CHANEL除了優雅之外，更多了一絲渡假氛圍。

而雪紡和薄紗的應用也是一大特色，加諸和羽毛的結合，帶來另一種極為飄逸的感覺。維吉尼維婭特別提到了這不是複製，「我想要呈現的面貌是非常愉悅、顏色繽紛並且充滿活力。」

大秀開幕請到眾多藝人齊聚收看直播，桂綸鎂表示，看秀前影像畫面時有很多電影片段，或模特兒穿香奈兒在窗邊或走在路上，「那感覺讓我很熟悉，很像自己在拍電影的時候，是帶著情緒在那些場合、在那些場景裡面站著，一偵一偵看起來像是劇照，當下滿感動，身為這個（電影）產業的一份子。」並對有品牌logo的浪漫紗裙、前裙後褲的率性短褲造型難以抗拒。

桂綸鎂和許瑋甯也都表示，本季服裝的螢光色系非常吸引人，也說自己看到大秀影片相當感動，因為在這個疫情時期，能透過網路讓大家盡力成就一場「正常演出」都十分非常不容易。蕭敬騰則說這次的觀秀體驗相當特別，「透過多機鏡頭我們可以看到不同角度，就像真的在看電影一樣，跟過往看秀的體驗很不同。」

另外陳柏霖、楊乃文、周興哲、9m88、Ozi等均是座上賓，桂綸鎂與陳柏霖同時現身，更是重現了《藍色大門》經典組合。桂綸鎂也表示，持續與陳柏霖討論要合作，「差不多是時候了。接下來會放出一些風聲，看看大家對於我們這對組合還有什麼想像，還是很期待。」

蕭敬騰

桂綸鎂

許瑋甯