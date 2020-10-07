日本知名風格編集品牌niko and … 迎向在台灣的3週年，今年邀請到已經陪伴大家50週年的兒時經典回憶——台灣速食麵品牌王子麵聯名合作！這是王子麵首次與服飾品牌合作，niko and … 特別設計要將長久深植人心王子麵的經典形象一改，聯手推出超越經典的新復古潮流。

值得注目的服飾首次聯名推出長袖T、小王子LOGO棒球帽，在袖口和背後的設計把小王子的經典帽子融合niko and … 的LOGO，復古也要玩出新鮮潮流味，還有40cm小王子巨大模型公仔，小王子變裝一身Oversize潮流帽T，手中捧著拉麵湯碗，是為了這一次聯名而特別設計的台日經典結合，復古到萌翻。

經典王子麵聯名日本潮牌變身新復古潮T雜貨 限量販售童年記憶（圖／品牌提供）

最特別的抱枕一口氣推出兩種款式，小王子的代表性頭像以及原汁原味的王子麵包裝，經典圖樣做成抱枕的大小讓人想立刻擁入懷中！另外在拉麵湯碗組、玻璃杯、馬克杯的設計上，放入拉麵的標誌性雷文加上王子麵LOGO，充分感受到濃厚的日式中華風格。

經典王子麵聯名日本潮牌變身新復古潮T雜貨 限量販售童年記憶（圖／品牌提供）

總計16款商品包含雜貨以及服飾，10/8起在3週年之際於niko and … 全店鋪和台灣官網限量販售！王子麵的聯名商品包含托特包、筆記本、筆袋、鑰匙圈、化妝包等品項，就連摺疊置物籃也同步換上小王子的設計，收納控絕對不能錯過！

經典王子麵聯名日本潮牌變身新復古潮T雜貨 限量販售童年記憶（圖／品牌提供）

為了慶祝3週年，王子麵聯名企劃更要邀請大家一起到niko and … 店鋪，體驗DIY絹印帆布包，並且有機會遇見小王子本人！和王子麵聯名當然也不能少了真正的小王子麵，大家熟悉的經典原味小王子麵零食，現在也以全新聯名包裝在多個零售通路上販售。