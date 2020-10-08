來自美國的26歲知名女演員艾琳莫里亞蒂(Erin Moriarty)，因在美國影集《黑袍糾察隊》中飾演女主角(安妮詹紐瑞)而一炮而紅。近日登上多本時尚雜誌封面並在網路上公開多張美照，大秀凹凸有致的身材，吸引網友的目光。

艾琳莫里亞蒂過去曾在《巡邏驚很大》、《夏日之王》、《吾父吾血》、《神奇大隊長》、《金剛：骷髏島》、《失控》等多部電影中演出，也曾在影集《法網遊龍：特案組》、《血玫瑰》、《無間警探》、《潔西卡·瓊斯》等劇中演出，2019年接下《黑袍糾察隊》的安妮詹紐瑞一角後，以自然的演技瞬間爆紅，吸引不少粉絲追隨。

在 Instagram 查看這則貼文 Erin Moriarty（@erinelairmoriarty）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 10 日 上午 10:10 張貼

近日，她受邀接受多本雜誌專訪，個人IG上先是公開時尚媒體《Who What Wear》所拍攝的照片，不僅穿著超短熱褲秀出白皙美腿，其中一個造型只穿著內衣，身材曲線都被看光光十分性感。

在 Instagram 查看這則貼文 Erin Moriarty（@erinelairmoriarty）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 10 日 下午 12:06 張貼

過幾天她再曬出為雜誌《FAULT Magazine》的封面辣照，深V到肚臍的高衩洋裝使她美腿及東西半球全都露，配上冷艷的表情散發致命魅力，不少網友看了紛紛留言「星光妹妹營業了」、「這眼神好像妮可基德曼」、「凱特瑪拉也有點像」。